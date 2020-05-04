Askerlik celp ne demek?

Askerlik heyecanı yaşayan genç vatandaşlar, 'celp ne demek' sorusunu sıkça soruyor. Çağı gelenleri askerlik ödevine çağırma; Askerlik alımları dönem dönem olarak yapılır ve halk arasında buna celp adı verilmektedir.

04 Mayıs 2020 20:29
Askerlik celp ne demek?
Celp ve terhis ne demek? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından celp ve terhislerin neden ertelendiğine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada "Kışlalarda görev yapan Mehmetçiklerimizin COVID-19 salgınına karşı korunması maksadıyla; Nisan ayında askere alınacak 53 bin yükümlü gencimizin silah altına alınması ertelendi" denildi. İşte terhis ve celp kelimesinin anlamı..
CELP VE TERHİS NE DEMEK?

CELP NEDİR?

çağı gelenleri askerlik ödevine çağırma. Askerlik alımları dönem dönem olarak yapılır ve halk arasında buna celp adı verilmektedir. Bu bakımdan kişiler askerlik yerini öğrenmesi için bu celp dönemlerinin açıklanması ve yer bilgilerinin açıklandığının ilan edilmesi ile birlikte portala giriş yaparak öğrenmesi mümkündür.

TERHİS NEDİR?

Terhis, askerlik ödevi sürelerini bitirenleri ordudan bırakma anlamına geliyor.

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