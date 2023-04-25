Haber Tarihi: 25 Nisan 2023 13:13 - Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2023 13:13

Askerler oy kullanabilir mi ? 2023'te askerler, erler, subaylar oy kullanabilir mi?

Askerler oy kullanabilir mı sorusu seçim tarihinin belli olmasının ardından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihi açıkladı. Buna göre seçim 14 Mayıs 2023'te yapılacak. Peki, askerler, erler oy kullanabilir mi? İşte detaylar...

Askerler oy kullanabilir mi ? 2023'te askerler, erler, subaylar oy kullanabilir mi?
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2023 seçim tarihi belli oldu. 1111 sayılı askerlik kanununa göre askerlik yükümlülüğünü yerine getirmekte olan er ve erbaşların seçimlerde oy kullanıp kullanamayacağı hususu merak edilmektedir. Peki, askerler oy kullanır mı?

ASKERLER OY KULLANABİLİR Mİ?

Demokrasi ile yönetilen ülkelerde oy kullanmak bütün vatandaşların hakkı olarak bilinir. Ancak bazen bazı özel durumlar söz konusu olduğunda bu kişilerin oy kullanması kanunen yasaklanmıştır. 

YSK'nın verdiği bilgilere göre aşağıda yazılı olanlar oy kullanamazlar (298/7 md.):
1. Silâhaltında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir),

2. Askeri öğrenciler,

3. Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar (Ek: 10.6.1983 – 2839/44 md. Değişik: 27.10.1995–4125/2 md.).

Seçmen olamayacak vatandaşlar;

a) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 405, 406 ve 407. maddelerindeki sebeplerle haklarında kısıtlama kararı kesinleşenler (4721 sayılı Kanun'un yukarıda belirtilen maddeleri uyarınca, haklarında kısıtlılık kararı verilenlere ilişkin listenin, vesayet ad defterleri ve UYAP kayıtları esas alınmak suretiyle hazırlanıp gönderilmesinin ilçe seçim kurullarınca vesayet makamı olan sulh hukuk mahkemelerinden istenmesi ve SEÇSİS'e girilmesi gerekmektedir.),

b) Seçmen niteliğine sahip Türk vatandaşlarından MERNİS Adres Kayıt Sistemi'nde yer almayanlar 5490 sayılı Kanun'un 50. maddesi hükmü gereği askı süresi içinde "Adres Beyan Formu"nu (Form A) doldurmadıkları sürece,

c) İzinli olsalar bile silahaltında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler (yedek subay öğrencileri dâhil),


d) Taksirli suçlar dışında, kasıtlı suçlardan cezaevinde bulunan hükümlüler, listelere yazılamazlar.

TERHİS BELGESİYLE SEÇMEN KAYDI NASIL YAPILIR?

Askerden terhis olanların bilgileri, normal şartlarda Yüksek Seçim Kurulu'nca ASAL' dan alınmakta ve oy kullanabilir hale getirilmektedir. Ancak seçim dönemine rastlayan terhislerde askıya yetişememekte ve silâhaltında gözükmektedir. Bu durumda olanlar, terhis belgesi ile birlikte yerleşim yeri itibariyle bağlı olduğu ilçe seçim kuruluna başvurarak seçmenlik kaydını güncelleyebilirler.
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