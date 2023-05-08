Haber Tarihi: 08 Mayıs 2023 14:30 - Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2023 14:30

ASKERLER OY KULLANABİLİR Mİ 14 MAYIS 2023 | Askerler, erler, Astsubaylar oy kullanabilir mi?

Askerler oy kullanabilir mı sorusu seçim tarihinin belli olmasının ardından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihi açıkladı. Buna göre seçim 14 Mayıs 2023'te yapılacak. Peki, askerler, erler oy kullanabilir mi? İşte detaylar...

ASKERLER OY KULLANABİLİR Mİ 14 MAYIS 2023 | Askerler, erler, Astsubaylar oy kullanabilir mi?
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2023 seçim tarihi belli oldu. 1111 sayılı askerlik kanununa göre askerlik yükümlülüğünü yerine getirmekte olan er ve erbaşların seçimlerde oy kullanıp kullanamayacağı hususu merak edilmektedir. Peki, askerler oy kullanır mı?

ASKERLER OY KULLANABİLİR Mİ?

YSK'nın resmi web sitesinde yer alan konuya ilişkin bilgilendirmeye göre aşağıda yazılı olanlar oy kullanamazlar:
1. Silah altında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (Her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir),

2. Askeri öğrenciler.

3. Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar."

"Seçmen olamayanlar" kenar başlıklı 8 inci maddesi;
"Aşağıdaki kimseler seçmen olamazlar:

1. Kısıtlı olanlar,

2. Kamu hizmetinden yasaklı olanlar."

4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 19 uncu maddesi;


"Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir.

Bir kimsenin aynı zamanda birden çok yerleşim yeri olamaz.

Bu kural ticarî ve sınaî kuruluşlar hakkında uygulanmaz."

22. maddesi;

"Bir öğretim kurumuna devam etmek için bir yerde bulunma ya da eğitim, sağlık, bakım veya ceza kurumuna konulma, yeni yerleşim yeri edinme sonucunu doğurmaz."

Hükümlerini içermektedir.

Silah altında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler, taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler oy kullanamazlar. Ceza infaz kurumları ve tutuk evlerinde oy kullanılması ve oyların sayım ve dökümünde seçim emniyeti açısından alınması gerekli tedbirler Yüksek Seçim Kurulu tarafından tespit edilir ve görevli hakimin yerinde yönetim ve denetimi altında yapılır.

Hükümlüler yönünden konu değerlendirildiğinde;

Seçme hakkı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının "Temel Haklar ve Ödevler" başlıklı ikinci kısmının, "Siyasi haklar ve ödevler" başlıklı dördüncü bölümünde düzenlenmiş bulunmaktadır. Anayasanın 67. maddesinin birinci fıkrasında; vatandaşların, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak, seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma ve halkoylamasına katılma hakkına sahip olduğu vurgulandıktan sonra, aynı maddenin üçüncü fıkrasında; on sekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşının seçme ve halkoylamasına katılma haklarına sahip olduğu belirtilmiş, beşinci fıkrasında da; "Silahaltında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler, taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler oy kullanamazlar." denilmek suretiyle seçme hakkının istisnaları gösterilmiş, buna bağlı olarak benzer hükümler 298 sayılı Kanunun 7 ve 8. maddelerinde de yinelenmiş ve kimlerin seçmen olamayacağı, başka bir ifadeyle kimlerin oy kullanamayacakları açıklanmış bulunmaktadır.

TERHİS BELGESİYLE SEÇMEN KAYDI NASIL YAPILIR?

Askerden terhis olanların bilgileri, normal şartlarda Yüksek Seçim Kurulu'nca ASAL' dan alınmakta ve oy kullanabilir hale getirilmektedir. Ancak seçim dönemine rastlayan terhislerde askıya yetişememekte ve silâhaltında gözükmektedir. Bu durumda olanlar, terhis belgesi ile birlikte yerleşim yeri itibariyle bağlı olduğu ilçe seçim kuruluna başvurarak seçmenlik kaydını güncelleyebilirler.

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