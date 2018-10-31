Askeri helikopter düştü: 25 kişi...

Afganistan'ın batısında yer alan Farah kentinde bir askeri helikopterin düşmesi sonucu 25 kişi hayatını kaybetti.Farah Valiliği'nden yapılan açıklamada, Anar Dere ilçesi yakınlarında düşen helikopterde devlet görevlileri, askeri yetkililer ve iki pilot bulunuyordu.Valilik ayrıca helikopterdeki 25 kişiden kurtulan olmadığını açıkladı.Askeri Sözcü Necibullah Necibi de yaptığı açıklamada, iki helikopterin yan yana uçtuğunu birinin bilinmeyen bir nedenle düştüğünü dile getirdi.