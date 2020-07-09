Asker uğurlama yasakları, hangi şehirlerde asker uğurlama yasak? Yasak olan iller

HANGİ İLLERDE ASKER UĞURLAMASI YASAK?

Asker uğurlama yasak olan illerle ilgili detaylı bilgilendirme yapıldı. Asker uğurlaması yasaklandığı konusunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuştu. Yapılan açıklamada asker uğurlaması ne zaman, asker uğurlaması yasakları, hangi illerde asker uğurlaması yasak genelge ile illere gönderildi. Hangi illerde asker uğurlaması yasaklandığı konusunda gerekçeler de belirtildi.Asker uğurlaması yasaklanması gerekçeleri ile ilgili özellikle otogar gibi yerlerde askerleri uğurlamak için yapılan kalabalık törenlerde insanların koronavirüs tedbirlerini sosyal mesafeleri kaybetmeleri gösterildi. Virüsün yayılma hızını artırabileceğini düşünen yetkililer tarafından alınan önlemlerde bu gibi detaylar da düşünüldü. Asker uğurlamasında insanların birbirleri ile temas etmesi nedeniyle hastalığın yayılma hızı daha büyük kitleleler ulaşabilir.Yapılan açıklamada asker uğurlaması yapılması yasaklanan iller:AnkaraİstanbulMalatyaMersinHatayKayseriKahramanmaraşAğrıBursaTekirdağYapılan resmi açıklamada bu şekildedir:"Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması, özellikle sevk dönemlerinde denetim ve kontrollerin artırılması kararları alınmıştır"