Kasım 2019 celp döneminde askere girenlerim terhis süresini 1 ay uzatan karar resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Açıklanan kararda 1 Kasım 2019-1 Aralık 2019 tarihlerinde silahaltına giren askerlerin terhis süresinin 1 ay ertelendiği belirtildi.
Yapılan açıklama şu şekilde:
"1 Kasım 2019-1 Aralık 2019 tarihleri arasında silahaltına alınan erbaş ve erlerin askerlik hizmet süresinin bir ay uzaltılmasına, 7179 sayılı Askeralma Kanunun 5'inci maddesinin fıkrası gereğince karar verilmiştir"
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Açıklanan kararda 1 Kasım 2019-1 Aralık 2019 tarihlerinde silahaltına giren askerlerin terhis süresinin 1 ay ertelendiği belirtildi.
Yapılan açıklama şu şekilde:
"1 Kasım 2019-1 Aralık 2019 tarihleri arasında silahaltına alınan erbaş ve erlerin askerlik hizmet süresinin bir ay uzaltılmasına, 7179 sayılı Askeralma Kanunun 5'inci maddesinin fıkrası gereğince karar verilmiştir"
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