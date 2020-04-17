Asker terhisleri 1 ay uzatıldı

Kasım 2019 celbinde askerliğe giriş yapanların terhis süresi 1 ay uzatıldı. Karar resmi gazetede yayınlandı ve yürürlüğe girdi.

Asker terhisleri 1 ay uzatıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Nisan 2020 00:15
Kasım 2019 celp döneminde askere girenlerim terhis süresini 1 ay uzatan karar resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Açıklanan kararda 1 Kasım 2019-1 Aralık 2019 tarihlerinde silahaltına giren askerlerin terhis süresinin 1 ay ertelendiği belirtildi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"1 Kasım 2019-1 Aralık 2019 tarihleri arasında silahaltına alınan erbaş ve erlerin askerlik hizmet süresinin bir ay uzaltılmasına, 7179 sayılı Askeralma Kanunun 5'inci maddesinin fıkrası gereğince karar verilmiştir"


Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için