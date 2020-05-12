Aşk Sana Benzer filmi nerede çekildi, hangi şehirde? Oyuncu kadrosu

AŞK SANA BENZER FİLMİ ŞARKISI

Yönetmen koltuğunda Taner Elhan'ın oturduğu Aşk Sana Benzer, 23 Ocak 2015 tarihinde vizyona girdi. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in başrollerini paylaştığı Aşk Sana Benzer'in oyuncu kadrosunda ikiliye Selim Bayraktar, Yavuz Bingöl ve Birsen Dürülü eşlik ediyor.Aşk Sana Benzer, Milas'a bağlı Kıyıkışlacık Mahallesi, ilçe merkezindeki Cumhuriyet Caddesi ve tarihi sokaklarda çekildi.Ege'de bir balıkçı kasabasından ailesinden kalan restoranı elinde tutmak için mücadele veren Ali, bir gün kasabaya gelen ve esrarengiz bir kız olan Deniz ile karşılaşır. Birbirlerine karşı büyük bir çekim hisseden Deniz ve Ali'nin aşkına dondurmacıdan manava kadar kasabanın pek çok sakini şahittir. Bu sıcak Ege kasabası, kendisi gibi bir aşka tanıklık ederken, Deniz'in geçmişinden gelenler onun ve aşkının peşini bırakmayacaktır.