Aşk Sana Benzer filmi nerede çekildi, hangi şehirde? Oyuncu kadrosu

Aşk Sana Benzer filmi beyaz perde ardından zaman zaman televizyon izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Aşk Sana Benzer filmi nerede çekildi? Milas'a bağlı Kıyıkışlacık Mahallesi, ilçe merkezindeki Cumhuriyet Caddesi ve tarihi sokaklarda çekildi.

12 Mayıs 2020 15:52
Aşk Sana Benzer filmi nerede çekildi, hangi şehirde? Oyuncu kadrosu
Yönetmen koltuğunda Taner Elhan'ın oturduğu Aşk Sana Benzer, 23 Ocak 2015 tarihinde vizyona girdi. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in başrollerini paylaştığı Aşk Sana Benzer'in oyuncu kadrosunda ikiliye Selim Bayraktar, Yavuz Bingöl ve Birsen Dürülü eşlik ediyor.
AŞK SANA BENZER NEREDE ÇEKİLDİ?

Aşk Sana Benzer, Milas'a bağlı Kıyıkışlacık Mahallesi, ilçe merkezindeki Cumhuriyet Caddesi ve tarihi sokaklarda çekildi.


AŞK SANA BENZER KONUSU

Ege'de bir balıkçı kasabasından ailesinden kalan restoranı elinde tutmak için mücadele veren Ali, bir gün kasabaya gelen ve esrarengiz bir kız olan Deniz ile karşılaşır. Birbirlerine karşı büyük bir çekim hisseden Deniz ve Ali'nin aşkına dondurmacıdan manava kadar kasabanın pek çok sakini şahittir. Bu sıcak Ege kasabası, kendisi gibi bir aşka tanıklık ederken, Deniz'in geçmişinden gelenler onun ve aşkının peşini bırakmayacaktır.

AŞK SANA BENZER FİLMİ ŞARKISI

Diğer Haberler

Beşiktaş, Ibrahimovic'in kankası Tankovic'in peşinde Beşiktaş

Beşiktaş, Ibrahimovic'in kankası Tankovic'in peşinde
'Ligler iptal edilirse futboldan çekilirim' Spor Toto 2. Lig

"Ligler iptal edilirse futboldan çekilirim"
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo dümene geçiyor Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo dümene geçiyor
Süper Lig takımlarının koronavirüs sonuçları Spor Toto Süper Lig

Süper Lig takımlarının koronavirüs sonuçları
Ümit Özat, Rigobert Song ile ne konuştuğunu açıkladı Fenerbahçe

Ümit Özat, Rigobert Song ile ne konuştuğunu açıkladı
Trabzonspor'da fire yok! Trabzonspor

Trabzonspor'da fire yok!
'Mesut Özil, 2021'de Fenerbahçe'ye gidecek' Fenerbahçe

"Mesut Özil, 2021'de Fenerbahçe'ye gidecek"
Kadir Akbulut: 'O başarının mimarı Seba'dır' Beşiktaş

Kadir Akbulut: "O başarının mimarı Seba'dır"
Çaykur Rizespor, Michael Frey'i istiyor Rizespor

Çaykur Rizespor, Michael Frey'i istiyor
Daha fazla göster
1

Süper Lig takımlarının koronavirüs sonuçları
2

Mete Düren: "Türkiye'de ligler hiç oynanmayabilir"
3

"Türkiye'de bulaşma oranı 1'in altına indi"
4

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
5

Atletico Madrid'i bekleyen tehlike
6

"12 Haziran'da başlama kararı iptal edilmeli"
7

Bakan Varank: "Maskenin tasarımı kumaşı ve koruyuculuğuyla ilgili standartlar yayınladık"
8

Milli Eğitim Bakanı'ndan 14 yaş altı çocukların dışarı çıkış izni ile ilgili açıklama
9

Dünyada koronavirüs bulaşan kişi sayısı 4 milyonu geçti!
10

New York'ta 100'e yakın çocuk Kovid-19 bağlantılı olduğu düşünülen hastalığa yakalandı
yukarı ok