Aşk Mantık İntikam (YENİ BÖLÜM) FOX HD izle 9 Temmuz Cuma

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Yeni bölüm Ail mantık intikam FOX TV'de 9 Temmuz 2021 Cuma günü 4. bölüm olarak yayınlanıyor. Yapımcılığını No:9 Productions'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu, senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ile Nil Güleç Ünsal'ın uyarladığı "Aşk Mantık İntikam" dizisi 9 Temmuz Cuma saat 20.00'de FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.Dizinin başrol oyuncuları Burcu Özberk, İlhan Şen, Burak Yörük ve Melisa Döngel'in yer aldığı romantik komedi afişi, kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.Çatıda kilitli kalan ve eski defterleri açan Ozan'la Esra hiç beklenmedik şekilde Çağla'ya yakalanmışlardır. Ozan ve Esra durumu nasıl açıklayacaklarını bilemezler. Öte yandan Çınar'ın önerisiyle Menekşe'nin lokantası "Yakındakiler" uygulamasına katılır. Ozan, Çınar'ın sürekli olarak Esra'ya ilgili davranmasından rahatsız olmaya başlar. Kendine itiraf edemese de git gide Esra'yı Çınar'dan kıskanıyordur. Menekşe'nin lokantasının kalabalıklaşmasını hazmedemeyen Zümrüt ise hemen bu işi baltalama planları yapmaya başlar. Çağla, Ozan'ı sevdiğini Çınar'a itiraf eder. Çağla'nın Ozan'la yakınlaşabilmesi için tüm şirket çalışanlarının da davet edildiği bir doğum günü partisi düzenlerler. Çağla'nın doğum gününde Esra ve Ozan arasında ipler gerilir. Çınar ise Esra ve Ozan arasındaki bitmek bilmeyen gerilimin nedenini merak etmektedir. Esra'ya, Ozan'la neden sürekli sürtüşme halinde olduğunu sorar. Köşeye sıkışan Esra, Çınar'a gerçekleri itiraf edecek midir?Şirket verilerini çalmakla suçlanan Esra, Ozan'ın kapısına kadar gelip af dilemesiyle yelkenleri suya indirir. Tüm şirket, ayın etkinliği olarak CEO ile baş başa yemek yemek için müthiş bir yarış içine girerken, yarışın kazananı Esra olur. Baş başa yemek yiyecek olmalarına sinirlenen Ozan, Esra'ya o geceyi zehir etmeye ant içer. Esra da Ozan'ı etkilemek için elinden geleni ardına koymayacaktır. Fakat gecenin sonu Esra'nın hiç ummadığı bir biçimde sonlanır. Esra, türlü oyunlarla Ozan'ı zor durumda bıraktığına sevinirken, hiç beklemedikleri bir şekilde Çağla'ya yakalanan Ozan ve Esra'nın sırrı açığa mı çıkmıştır?Başrollerinde İlhan Şen, Burcu Özberk, Burak Yörük ve Melisa Döngel'in yer aldığı dizide ayrıca Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Süleyman Atanısev, Mehmet Korhan Fırat, Sevda Baş, Ceren Koç, Birgül Ulusoy, Tarık Şerbetçioğlu ve Mehmet Yılmaz gibi başarılı isimler de rol alıyor.FOX TV'nin sevilen dizisi olmayı kısa sürede başaran Aşk Mantık İntikam bu akşam 9 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlanıyor. Yeni bölüm Aşk mantık intikam izlemek isteyenler FOX TV HD izlemeye devam ediyor.