Aşk Mantık İntikam tek parça yeni bölüm (30 BÖLÜM)

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Aşk Mantık İntikam 30. bölümünün özeti: Rüya'nın, Ozan'ın hayatına daha fazla dahil olabilmek için söylediği yalanlara bir yenisi daha eklenmiştir. Esra ve Ozan şirketi içinde bulunduğu krizden çıkarmaya çalışırken güzel bir haber alır. Şirketle ilgilenen bir yatırımcı vardır. Bu yatırımcıyla görüşmek için gittikleri yemekte ikili ortak geçmişlerini hatırlar. Esra'nın İngiltere'den tanıdığı Efe'nin Milenyumsoft'a gelmesi ise Ozan ve Esra'nın ilişkilerinin dengesinin değişmesine neden olacaktır. Suç ortağı Barış'ın başı, borç aldığı kişilerle derde girince Rüya'ya tehlikeli bir oyun oynama teklifinde bulunur. Fakat bu oyun hiç kimsenin beklemediği bir şekilde sonlanır…



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Yeni bölüm Aşk mantık intikam FOX TV'de 28 Ocak 2021 Cuma günü 30. bölüm olarak yayınlanıyor. Yapımcılığını No:9 Productions'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu, senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ile Nil Güleç Ünsal'ın uyarladığı "Aşk Mantık İntikam" dizisi 28 Ocak Cuma saat 20.00'de FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.FOX TV'nin sevilen dizisi olmayı kısa sürede başaran Aşk Mantık İntikam bu akşam 28 Ocak 2021 Cuma günü saat 20:00'de yayınlanıyor. Yeni bölüm Aşk mantık intikam izlemek isteyenler FOX TV HD izlemeye devam ediyor.Esra ve Ozan evlenmişlerdir. Aynı evde yaşayıp Atlas'a ve ailelerine mutlu bir çiftmiş gibi davranmaktadırlar. Atlas Ozan'a hala baba dememektedir. Ozan ise olanlardan dolayı Esra'yı affedememiştir. Şirketin zor bir duruma düşmesi ikilinin tekrar sorunlarla beraber uğraşmasına neden olurken Esra ister istemez Ozan'dan etkilenmeye başlar. Diğer yandan Ozan'la ilgili gizli bir ajandası olan Rüya, Ozan ve Esra'nın hayatına yavaş yavaş sızma planları yapmaktadır. Bu konuda ikilinin iyi niyetinden yararlanan Rüya planlarında başarılı olabilecek midir?Başrollerinde İlhan Şen, Burcu Özberk, Burak Yörük ve Melisa Döngel'in yer aldığı dizide ayrıca Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Süleyman Atanısev, Mehmet Korhan Fırat, Sevda Baş, Ceren Koç, Birgül Ulusoy, Tarık Şerbetçioğlu ve Mehmet Yılmaz gibi başarılı isimler de rol alıyor.