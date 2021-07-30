Aşk Mantık İntikam son bölüm izle FOX TV 6. bölüm full HD

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Aşk mantık intikam 30 Temmuz Cuma günü yeni bölüm olarak FOX TV ekranlarında seyircisiyle kaldığı yerden buluşuyor. Yeni bölümde yine birbirinen ilginç maceraların yanı sıra başrol oyuncularının sürüklediği 6. bölüm olarak ekranlara gelecek.Ozan, Çınar ve Esra'yı baş başa görünce aralarında bir şey var sanır ve hayal kırıklığı içinde orayı terk eder. Esra, Ozan'ın gidişine engel olamaz. Ozan, sırra kadem basmıştır. Herkes onu ararken, Ozan'ı Esra bulur.Yalçın, tasarladığı akıllı gözlük, Menekşe ve Zümrüt tarafından kırılınca bunalıma girer. Ancak ailesinin de teşvikiyle gözlüğü yeniden yapmaya karar verir. Bunun için, not defterini bulması şarttır. Erten'ler defteri bir türlü bulamazlar. Defterin, Zümrüt'ün elinde olduğundan henüz kimsenin haberi yoktur…Ozan ve Çağla bir hayır işi için yapacakları fotoğraf çekiminde gelin ve damat olacaklardır. Bu durum Esra'nın hoşuna gitmese de sette çalışmak zorunda kalır. Ancak, yaşanan birtakım aksilikler sette bazı tatlı ve acı sürprizlere neden olacaktır…Çınar, Ozan'la aralarında ne olduğu konusunda Esra'nın üzerine gitmeye devam ederken yanlarına gelen Çağla, herkesi toplantıya çağırır. Esra, Menekşe Ev Yemekleri Lokantası'nın ailesine ait olduğunu herkesten gizlediği için Çağla'nın büyük tepkisiyle karşılaşır. Zehirlenen kişinin şikâyeti, şirketi ve lokantayı zor duruma düşürmüştür. Elif ve Ekrem, lokantayı kapattıran kişinin Zümrüt olduğunu anlayıp Ozan'a söylerler. Ozan'ın hem lokantayı açtırmak hem de yaptıklarından dolayı Zümrüt'ü cezalandırmak için bulduğu çözümler hayli ilginç olacaktır.Öte yandan Ozan, Çınar'ın Esra'ya açılma kararını öğrenir. Ozan, bunun önüne geçebilmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır ancak Çınar'ın kararı kesindir, Esra ile ne olursa olsun konuşacaktır. Acaba Ozan, bu aşk itirafının önüne geçebilecek midir?Başrollerinde İlhan Şen, Burcu Özberk, Burak Yörük ve Melisa Döngel'in yer aldığı dizide ayrıca Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Süleyman Atanısev, Mehmet Korhan Fırat, Sevda Baş, Ceren Koç, Birgül Ulusoy, Tarık Şerbetçioğlu ve Mehmet Yılmaz gibi başarılı isimler de rol alıyor.FOX TV'nin sevilen dizisi olmayı kısa sürede başaran Aşk Mantık İntikam bu akşam 30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlanıyor. Yeni bölüm Aşk mantık intikam izlemek isteyenler FOX TV HD izlemeye devam ediyor.