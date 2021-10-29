Aşk Mantık İntikam izle 19. bölüm FOX HD full canlı yayın

AŞK MANTIK İNTİKAM 19. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ozan, Çağla'yı evden kovmuştur. Bu haber Yılmaz Ailesi'nin evinde bomba etkisi yaratır. Çınar, Çağla ve Ozan ayrılığını doğru bulsa da Arif olanlara çok öfkelenmiştir. Ozan'a ders vermek için bir plan hazırlar. Ozan'ın bundan sonraki tek hedefi ise boşanmak ve sonrasında Esra ile bir hayat kurmaktır fakat Esra Ozan'a karşı mesafelidir. Ozan, Esra'ya arkadaş olmayı teklif eder. Ozan'la tartışmaktan sıkılan Esra bu teklifi kabul eder ancak Arif'in şirket içindeki hamlesi, Milenyumsoft'ta yeni bir kırılmaya ve bambaşka bir sayfa açılmasına neden olur. Şirket içindeki dengeler tamamen değişecektir. Esra ve Ozan bir aradayken gelen haber ikisini de şok edecektir.

Aşk mantık intikam 29 Ekim Cuma günü yeni bölüm olarak FOX TV ekranlarında seyircisiyle kaldığı yerden buluşuyor. Yeni bölümde yine birbirinden ilginç maceraların yanı sıra başrol oyuncularının sürüklediği 19. bölüm olarak ekranlara gelecek.Esra, Çağla tarafından rakip firmaya bilgi sızdırmakla suçlanır ancak Ozan'ın beklenmedik hamlesi ile planı boşa düşer. Şirketteki hiç kimse Esra'nın böyle bir şey yapacağına ihtimal vermediği için Esra kısa sürede aklanır. Esra, Ozan'a gidip neden böyle bir hamle yaptığını sorar. Ozan onu korumak istemiştir. İkili bir tartışmanın ortasındayken gelen haberle şok olurlar. Ekrem ve Elif ortada yoktur. Esra ve Ozan, kardeşlerini ararken tüm kartların açıldığı ve büyük bir hesaplaşmanın yaşandığı bir gece geçirirler.Çınar, yeni projenin bilgilerini sızdıran kişinin peşine düşer. Yeşim'le yediği bir yemek sonrasında duyduğu şeylerle sarsılır ve Çağla'dan hesap sorar. İyice köşeye sıkışan Çağla kontrolünü kaybeder. Çağla'yı bekleyen asıl şok ise, Ozan'ın son hamlesi olacaktır.Başrollerinde İlhan Şen, Burcu Özberk, Burak Yörük ve Melisa Döngel'in yer aldığı dizide ayrıca Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Süleyman Atanısev, Mehmet Korhan Fırat, Sevda Baş, Ceren Koç, Birgül Ulusoy, Tarık Şerbetçioğlu ve Mehmet Yılmaz gibi başarılı isimler de rol alıyor.FOX TV'nin sevilen dizisi olmayı kısa sürede başaran Aşk Mantık İntikam bu akşam 29 Ekim 2021 Cuma günü yayınlanıyor. Yeni bölüm Aşk mantık intikam izlemek isteyenler FOX TV HD izlemeye devam ediyor.