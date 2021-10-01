Aşk Mantık İntikam (İZLE) 15. bölüm FOX izle HD tek parça

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Aşk mantık intikam 1 Ekim Cuma günü yeni bölüm olarak FOX TV ekranlarında seyircisiyle kaldığı yerden buluşuyor. Yeni bölümde yine birbirinen ilginç maceraların yanı sıra başrol oyuncularının sürüklediği 15. bölüm olarak ekranlara gelecek.Ozan, Esra'nın Çınar'a duyguları olduğunu söylemesiyle sarsılsa da bir yanıyla buna asla inanmak istemez. Esra ona daha aynı günün sabahında söz vermiştir, bekleyecektir boşanma işlemleri tamamlanana kadar. Ozan, Esra'nın Çınar'ı öne sürmesinin gerçek mi yoksa bir bahane mi olduğunu sorgulamayı inatla bırakmazken Esra, ailesini ve Ozan'ı korumak için kararlı davranmaya çalışır ve Ozan'dan uzak durmak için elinden geleni yapmaya devam eder.Bu sırada Çağla da Çınar'ı Esra'nın kendisinden hoşlandığı konusunda yüreklendirir. Çınar şirketin kutlama partisinde, Esra'nın da kendisine karşı bir şeyler hissettiğini zannederek Esra'ya açılmaya karar verir. Bu ana istemeden tanık olan Ozan, Çınar ve Esra arasında bir şey olduğunu düşünerek mahvolur.Esra sonunda gerçekleri Zeyno'ya anlatır. Çağla'nın tehdidine daha fazla boyun eğmeyecektir. Ozan'la konuşacak ve Çağla'nın onu ne ile tehdit ettiğini anlatacaktır. Ancak olaylar Esra'nın beklediği gibi gelişmez...Esra, Ozan'dan uzaklaşmak için şehir dışına gitme planı yapsa da Ozan yine karşısına çıkmıştır ve bu defa Esra'nın kaçacak yeri yoktur. Esra kendini Ozan'la Antalya'da bulur. Üstelik Ozan, Esra ve Çınar'ın Antalya'da çalışmasının önünü kesmiştir. Uçağı Ozan'ın türlü oyunları yüzünden kaçırdığını öğrenen Çınar deliye döner. Bir an evvel Antalya'ya gitmenin yollarını ararken beklemediği bir haberle sarsılır. Çağla ise Ozan'ın, Esra'nın peşinden gidişini gururuna yediremez. Ozan ve Esra'nın sonunu getirecek bir plan hazırlar. Ozan İstanbul'a döndüğünde Çağla'ya boşanmak istediğini söyler fakat Çağla'nın yaptığı hamle, Esra ve Ozan'ın arasına aşılması zor bir engel koyacaktır.Başrollerinde İlhan Şen, Burcu Özberk, Burak Yörük ve Melisa Döngel'in yer aldığı dizide ayrıca Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Süleyman Atanısev, Mehmet Korhan Fırat, Sevda Baş, Ceren Koç, Birgül Ulusoy, Tarık Şerbetçioğlu ve Mehmet Yılmaz gibi başarılı isimler de rol alıyor.FOX TV'nin sevilen dizisi olmayı kısa sürede başaran Aşk Mantık İntikam bu akşam 1 Ekim 2021 Cuma günü yayınlanıyor. Yeni bölüm Aşk mantık intikam izlemek isteyenler FOX TV HD izlemeye devam ediyor.