Aşk Mantık İntikam 5. bölüm full izle FOX TV HD yayın

Yeni bölüm Aşk mantık intikam FOX TV'de 16 Temmuz 2021 Cuma günü 5. bölüm olarak yayınlanıyor. Yapımcılığını No:9 Productions'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu, senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ile Nil Güleç Ünsal'ın uyarladığı "Aşk Mantık İntikam" dizisi 16 Temmuz Cuma saat 20.00'de FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

16 Temmuz 2021 02:09
Aşk Mantık İntikam 5. bölüm full izle FOX TV HD yayın
Aşk mantık intikam 16 Temmuz Cuma günü yeni bölüm olarak FOX TV ekranlarında seyircisiyle kaldığı yerden buluşuyor. Yeni bölümde yine birbirinen ilginç maceraların yanı sıra başrol oyuncularının sürüklediği 5. bölüm olarak ekranlara gelecek.
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AŞK MANTIK İNTİKAM 5. BÖLÜM ÖZETİ

Çınar, Ozan'la aralarında ne olduğu konusunda Esra'nın üzerine gitmeye devam ederken yanlarına gelen Çağla, herkesi toplantıya çağırır. Esra, Menekşe Ev Yemekleri Lokantası'nın ailesine ait olduğunu herkesten gizlediği için Çağla'nın büyük tepkisiyle karşılaşır. Zehirlenen kişinin şikâyeti, şirketi ve lokantayı zor duruma düşürmüştür. Elif ve Ekrem, lokantayı kapattıran kişinin Zümrüt olduğunu anlayıp Ozan'a söylerler. Ozan'ın hem lokantayı açtırmak hem de yaptıklarından dolayı Zümrüt'ü cezalandırmak için bulduğu çözümler hayli ilginç olacaktır.

Öte yandan Ozan, Çınar'ın Esra'ya açılma kararını öğrenir. Ozan, bunun önüne geçebilmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır ancak Çınar'ın kararı kesindir, Esra ile ne olursa olsun konuşacaktır. Acaba Ozan, bu aşk itirafının önüne geçebilecek midir?



AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜM ÖZETİ

Çatıda kilitli kalan ve eski defterleri açan Ozan'la Esra hiç beklenmedik şekilde Çağla'ya yakalanmışlardır. Ozan ve Esra durumu nasıl açıklayacaklarını bilemezler. Öte yandan Çınar'ın önerisiyle Menekşe'nin lokantası "Yakındakiler" uygulamasına katılır. Ozan, Çınar'ın sürekli olarak Esra'ya ilgili davranmasından rahatsız olmaya başlar. Kendine itiraf edemese de git gide Esra'yı Çınar'dan kıskanıyordur. Menekşe'nin lokantasının kalabalıklaşmasını hazmedemeyen Zümrüt ise hemen bu işi baltalama planları yapmaya başlar. Çağla, Ozan'ı sevdiğini Çınar'a itiraf eder. Çağla'nın Ozan'la yakınlaşabilmesi için tüm şirket çalışanlarının da davet edildiği bir doğum günü partisi düzenlerler. Çağla'nın doğum gününde Esra ve Ozan arasında ipler gerilir. Çınar ise Esra ve Ozan arasındaki bitmek bilmeyen gerilimin nedenini merak etmektedir. Esra'ya, Ozan'la neden sürekli sürtüşme halinde olduğunu sorar. Köşeye sıkışan Esra, Çınar'a gerçekleri itiraf edecek midir?

HANGİ OYUNCULAR AŞK MANTIK İNTİKAM'DA OYNUYOR?

Başrollerinde İlhan Şen, Burcu Özberk, Burak Yörük ve Melisa Döngel'in yer aldığı dizide ayrıca Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Süleyman Atanısev, Mehmet Korhan Fırat, Sevda Baş, Ceren Koç, Birgül Ulusoy, Tarık Şerbetçioğlu ve Mehmet Yılmaz gibi başarılı isimler de rol alıyor.

YENİ BÖLÜM AŞK MANTIK İNTİKAM NE ZAMAN HANGİ KANALDA?

FOX TV'nin sevilen dizisi olmayı kısa sürede başaran Aşk Mantık İntikam bu akşam 16 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlanıyor. Yeni bölüm Aşk mantık intikam izlemek isteyenler FOX TV HD izlemeye devam ediyor.



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