Aşk Mantık İntikam 29. bölüm izle FOX TV HD

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Aşk Mantık İntikam 29. bölümünün özeti: Esra ve Ozan evlenmişlerdir. Aynı evde yaşayıp Atlas'a ve ailelerine mutlu bir çiftmiş gibi davranmaktadırlar. Atlas Ozan'a hala baba dememektedir. Ozan ise olanlardan dolayı Esra'yı affedememiştir. Şirketin zor bir duruma düşmesi ikilinin tekrar sorunlarla beraber uğraşmasına neden olurken Esra ister istemez Ozan'dan etkilenmeye başlar. Diğer yandan Ozan'la ilgili gizli bir ajandası olan Rüya, Ozan ve Esra'nın hayatına yavaş yavaş sızma planları yapmaktadır. Bu konuda ikilinin iyi niyetinden yararlanan Rüya planlarında başarılı olabilecek midir?



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Yeni bölüm Aşk mantık intikam FOX TV'de 21 Ocak 2021 Cuma günü 29. bölüm olarak yayınlanıyor. Yapımcılığını No:9 Productions'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu, senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ile Nil Güleç Ünsal'ın uyarladığı "Aşk Mantık İntikam" dizisi 21 Ocak Cuma saat 20.00'de FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.FOX TV'nin sevilen dizisi olmayı kısa sürede başaran Aşk Mantık İntikam bu akşam 21 Ocak 2021 Cuma günü saat 20:00'de yayınlanıyor. Yeni bölüm Aşk mantık intikam izlemek isteyenler FOX TV HD izlemeye devam ediyor.Atlas'ın kendi oğlu olduğunu öğrenen Ozan, hayatının en büyük şaşkınlığını yaşamaktadır. Esra ile yüzleştiğinde oğlunu yıllardır kendisinden sakladığı için ona çok kızar. Esra ise son yaşananlardan sonra Çınar'ı terk ederek aile evine yerleşir. Atlas için oynamak zorunda kaldığı evlilik oyununu daha fazla sürdüremeyecektir. Boşanmaya karar verir. Esra boşanmakta ne kadar kararlı ise Çınar da onu ve Atlas'ı kaybetmemekte bir o kadar kararlıdır. Bunun için bulduğu yol ise Esra ile ilişkisinin sonunu getirecektir.Mert tehlikesini ilk anda savuşturmayı başaran Çağla, Ozan'ın içinde bulunduğu durumdan faydalanmaya kalksa da yaptığı hesaplar kendisinin aleyhine döner. Ozan, hiç beklemediği bir yerden aldığı bilgiyle Mert düğümünü çözmeye başlayacaktır. Ozan'ın, boşanma davasında yaptığı beklenmedik hamle, herkesin hayatını kökten değiştirecektir. Özellikle de Esra, Ozan ve Atlas'ın…Başrollerinde İlhan Şen, Burcu Özberk, Burak Yörük ve Melisa Döngel'in yer aldığı dizide ayrıca Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Süleyman Atanısev, Mehmet Korhan Fırat, Sevda Baş, Ceren Koç, Birgül Ulusoy, Tarık Şerbetçioğlu ve Mehmet Yılmaz gibi başarılı isimler de rol alıyor.