Aşk 101'deki Kerem kimdir? Kubilay Aka hayatı, kaç yaşında

Yeni dizi Aşk 101, Netflix ekranlarında yayınlandı. Bu dizide Kerem karakterini canlandıran oyuncu Kubilay Aka dikkat çekti. İşte Aşk 101 Kerem Kubilay Aka hayatı, yaşı

07 Mayıs 2020 14:58
Aşk 101'deki Kerem kimdir? Kubilay Aka hayatı, kaç yaşında
Yeni dizi Aşk 101, Netflix ekranlarında yayınlandı. Bu dizide Kerem karakterini canlandıran oyuncu Kubilay Aka dikkat çekti.
Kubilay Aka, 5 Mayıs 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İşte, genç ve başarılı oyuncu Kubilay Aka'nın hayatı ve biyografisi ile ilgili merak edilenler...

KUBİLAY AKA'NIN HAYATI

Kubilay Aka, 5 Mayıs 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Havaalanı Yönetimi mezun oldu. "Vatanım Sensin" dizisinde iki sezon boyunca Ali Kemal karakterini canlandıran Aka, halen "Çukur" dizisinde Celasun karakterine hayat vermektedir. Kubilay Aka, oyunculuğa başlama hikayesini şu sözlerle anlamıştı:

Muğla-Milas Havalimanı'nda özel bir şirkette çalışıyordum. Ufuk Ergin, sanatçısı Ozan Doğulu ile lounge kısmına giriş yaptı. İşlemlerini gerçekleştirdim. O sırada yaka kartımdan adıma soyadıma bakmış. 10 dakika sonra Instagram'dan bir mesaj geldi. Bana "Vatanım Sensin" dizisindeki Ali Kemal karakteri için deneme çekimine gelip gelemeyeceğimi soruyordu. Görmesem, kim olduklarını bilmesem, birileri bana şaka yapıyor zannederdim.

AŞK 101 DİZİSİ İKİNCİ SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?



AŞK 101 DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Kubilay Aka - Kerem
Kaan Urgancıoğlu - Kemal
Alina Boz - Eda
Pınar Deniz - Burcu
Mert Yazıcıoğlu - Sinan
Selahattin Paşalı - Osman
İpek Filiz Yazıcı - Işık
Bade İşçil -
Müfit Kayacan - Necdet

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