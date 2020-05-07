Aşk 101'deki Kemal kimdir? Kaan Urgancıoğlu hayatı, kaç yaşında





AŞK 101 DİZİSİ OYUNCU KADROSU



Kubilay Aka - Kerem

Kaan Urgancıoğlu - Kemal

Alina Boz - Eda

Pınar Deniz - Burcu

Mert Yazıcıoğlu - Sinan

Selahattin Paşalı - Osman

İpek Filiz Yazıcı - Işık

Bade İşçil -

Müfit Kayacan - Necdet Kubilay Aka - KeremKaan Urgancıoğlu - KemalAlina Boz - EdaPınar Deniz - BurcuMert Yazıcıoğlu - SinanSelahattin Paşalı - Osmanİpek Filiz Yazıcı - IşıkBade İşçil -Müfit Kayacan - Necdet

Yeni dizi Aşk 101, Netflix ekranlarında yayınlandı. Bu dizide Kemal karakterini canlandıran oyuncu Kaan Urgancıoğlu dikkat çekti.Kaan Urgancıoğlu (d. 8 Mayıs 1981, İzmir), Türk dizi ve sinema oyuncusu.Urgancıoğlu, 8 Mayıs 1981'de İzmir'de doğdu. Baba tarafı İzmir, Tireli, anne tarafı Arap ve Arnavut kökenlidir.[1] Ortaokulu Özel Türk Koleji'nde, liseyi ise Amerikan Koleji'nde bitirdi. Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası ve Borsa Bölümü'nden mezun olmuş; Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Bölümü'nde Yüksek Lisans yapmış ve New York'da Stella Adler'dan oyunculuk eğitimi almıştır.[2] Çetin Sarıkartal'la tanıştıktan sonra oyunculukla ilgili temeli oluşmaya başlamıştır.[3] Karaoğlan ve Kampüsistan dizilerinde başrol oynayarak kariyerine başladı.