Aşk 101'deki Kemal kimdir? Kaan Urgancıoğlu hayatı, kaç yaşında

Yeni dizi Aşk 101, Netflix ekranlarında yayınlandı. Bu dizide Kemal karakterini canlandıran oyuncu Kaan Urgancıoğlu dikkat çekti. İşte Aşk 101 Kemal Kaan Urgancıoğlu hayatı, yaşı

07 Mayıs 2020 14:58
Aşk 101'deki Kemal kimdir? Kaan Urgancıoğlu hayatı, kaç yaşında
Yeni dizi Aşk 101, Netflix ekranlarında yayınlandı. Bu dizide Kemal karakterini canlandıran oyuncu Kaan Urgancıoğlu dikkat çekti.
Kaan Urgancıoğlu (d. 8 Mayıs 1981, İzmir), Türk dizi ve sinema oyuncusu.

KAAN URGANCIOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA 

Urgancıoğlu, 8 Mayıs 1981'de İzmir'de doğdu. Baba tarafı İzmir, Tireli, anne tarafı Arap ve Arnavut kökenlidir.[1] Ortaokulu Özel Türk Koleji'nde, liseyi ise Amerikan Koleji'nde bitirdi. Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası ve Borsa Bölümü'nden mezun olmuş; Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Bölümü'nde Yüksek Lisans yapmış ve New York'da Stella Adler'dan oyunculuk eğitimi almıştır.[2] Çetin Sarıkartal'la tanıştıktan sonra oyunculukla ilgili temeli oluşmaya başlamıştır.[3] Karaoğlan ve Kampüsistan dizilerinde başrol oynayarak kariyerine başladı.

AŞK 101 DİZİSİ İKİNCİ SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?



AŞK 101 DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Kubilay Aka - Kerem
Kaan Urgancıoğlu - Kemal
Alina Boz - Eda
Pınar Deniz - Burcu
Mert Yazıcıoğlu - Sinan
Selahattin Paşalı - Osman
İpek Filiz Yazıcı - Işık
Bade İşçil -
Müfit Kayacan - Necdet

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