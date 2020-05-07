Aşk 101'deki Eda kimdir? Alina Boz hayatı, kaç yaşında

Yeni dizi Aşk 101, Netflix ekranlarında yayınlandı. Bu dizide Eda karakterini canlandıran oyuncu Alina Boz dikkat çekti. İşte Aşk 101 Eda Alina Boz hayatı, yaşı

07 Mayıs 2020 14:57
Aşk 101'deki Eda kimdir? Alina Boz hayatı, kaç yaşında
Yeni dizi Aşk 101, Netflix ekranlarında yayınlandı. Bu dizide Eda karakterini canlandıran oyuncu Alina Boz dikkat çekti.
Alina Boz hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Alina Boz kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ALİNA BOZ KİMDİR?

Alina Boz, 14 Haziran 1998'de Rusya'nın başkenti Moskova'da dünyaya geldi. Annesi Rus, babası ise Bulgaristan göçmeni bir Türk olan Alina Boz, ilkokula başlayana kadar Rusya'da kaldı. Ailesinin işleri nedeniyle Türkiye'ye dönen Alina Boz yedi yaşında İstanbul'a geldi. Özel Gökjet Havacılık Lisesi Kabin Hizmetleri Bölümünden mezun olmuştur. Mezuniyetin ardından Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümünü kazanmıştır.

Türkiye'ye dönüş kararı ile dans ve tiyatro eğitimi alan Alina Boz, küçük yaşına rağmen televizyon dünyasında boy göstermeye başladı. Alina Boz ilk olarak Cesur Hemşire isimli bir dizide rol alarak Canan karakterini canlandırdı.

2014 yılında başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Erkan Petekkaya'nın yer aldığı Paramparça dizisinde Hazal karakterine hayat verdi. 2016 yılında ilk sinema filmi olan Kaçma Birader'de Zafer Algöz, Meek Baykal, Cihan Ercan, Nursel Köse, Necip Memilli gibi isimlerle birlikte oynadı.

Alina Boz'un rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Elimi Bırakma (Azra) (TV Dizisi)
2018 – Vatanım Sensin (Prenses Anastasia Romanova) (TV Dizisi)
2017 – Sevdanın Bahçesi (Defne) (TV Dizisi)
2017 – Bölük (Sinema Filmi)
2016 – Kaçma Birader (Melis Kahveci) (Sinema Filmi)
2014 – Paramparça (Hazal) (TV Dizisi)
2013 – Cesur Hemşire (Canan) (TV Dizisi)

AŞK 101 DİZİSİ İKİNCİ SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?



AŞK 101 DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Kubilay Aka - Kerem
Kaan Urgancıoğlu - Kemal
Alina Boz - Eda
Pınar Deniz - Burcu
Mert Yazıcıoğlu - Sinan
Selahattin Paşalı - Osman
İpek Filiz Yazıcı - Işık
Bade İşçil -
Müfit Kayacan - Necdet

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