AŞK 101 yeni bölüm ne zaman gelecek, 9. bölüm

Aşk 101 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix platformunda yayınlanan Aşk 101 dizisinin ikinci sezonu için izleyiciler araştırmalarını sürdürüyor. Netflix'in Türk dizisi Aşk 101'in 1. sezonu 24 Nisan'da seyirci karşısına çıktı. Peki Aşk 101'in yeni bölümleri ne zaman gelecek

01 Mayıs 2020 17:12
AŞK 101 yeni bölüm ne zaman gelecek, 9. bölüm
Aşk 101 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix platformunda yayınlanan Aşk 101 dizisinin ikinci sezonu için izleyiciler araştırmalarını sürdürüyor. Netflix'in Türk dizisi Aşk 101'in 1. sezonu 24 Nisan'da seyirci karşısına çıktı. Hayatta kendi yolunu bulmaya çalışan bir grup gencin hikayesini anlatan Aşk 101 dizisi ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik. Peki, Aşk 101 2. sezon ne zaman çıkacak? Aşk 101 nerede çekildi, konusu nedir? AŞK 101 oyuncu kadrosunda kimler var? İşte cevaplar...
AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Aşk 101 dizisinin ikinci sezonunun hangi tarihte çıkacağı konusunda bir bilgi bulunmuyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.



AŞK 101 DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Kubilay Aka - Kerem
Kaan Urgancıoğlu - Kemal
Alina Boz - Eda
Pınar Deniz - Burcu
Mert Yazıcıoğlu - Sinan
Selahattin Paşalı - Osman
İpek Filiz Yazıcı - Işık
Bade İşçil -
Müfit Kayacan - Necdet

AŞK 101 DİZİSİ KONUSU

1990'lı yıllarda Türkiye'sinde hayatta kendi yollarını bulmaya çalışan bir grup genç, çok sevdikleri öğretmenleri okuldan ayrılmasın diye onun aşık olması için uğraşırlar. 1998 yılında geçecek olan dizide gençler, öğretmenlerini okula yeni gelen basketbol koçuna aşık etmek için çaba harcarlar.



AŞK 101. 1. SEZONDA NELER YAŞANDI?

Aşk 101 1. sezon 1. bölüm: Okulda ortalığı birbirine katan Eda, Osman, Sinan ve Kerem, okuldan atılmamak için tek umutlarının merhametleri öğretmenleri Burcu olduğunu fark eder.

Aşk 101 1. sezon 2. bölüm: Grup, Işık'ın yardımıyla Burcu ve Kemal'in bir rock konserinde bir araya gelmesini sağlar. Konserden sonra Kemal, Burcu'yu evine bırakmayı teklif eder.

Aşk 101 1. sezon 3. bölüm: Burcu ve Kemal aralarındaki çekimi fark eder. Eda, Kerem ile arasına mesafe koyar. Sinan, Işık'a açılma konuusunda tereddüt yaşamaya devam eder.

Aşk 101 1. sezon 4. bölüm: Işık, Eda'yı hayallerinin peşinden koşmaya teşvik eder. Grup, Tuncay'ı sınar ve onun Burcu'yu hak etmediğini fark eder.

Aşk 101 1. sezon 5. bölüm: Osman, Tuncay'ı karanlık bir işe çeker. Ancak bu ortaklık beklenmedik şekilde sonuçlanır. Işık ise Burcu ve Kemal'in birlikte çalışması için bir bahane bulur.

Aşk 101 1. sezon 6. bölüm: Eda, Işık ve Burcu aştan konuşur. Yetiişkin Işık, doğum gününü arkadaş grubuyla birlikte Boğaz'da kutladıkları akşamı anımsar.

Aşk 101 1. sezon 7. bölüm: Tuncay, Burcu'ya kötü bir haber verir. Okul laboratuvarında yaşanan bir olay, Necdet için bardağı taşıran son damla olu. Grup, okuldan atılmayla karşı karşıya kalır.

Aşk 101 1. sezon 8. bölüm: Öğretmenler, herkesin içinde özür dileyip pişmanlıklarını dile getirmeleri karşlığında gruba son bir şans verir. Kemal ve Burcu, onlara oynanan oyunu öğrenir.

Diğer Haberler

Hıdırellez kutlamak günah mıdır? Gündem

Hıdırellez kutlamak günah mıdır?
Abdoulay Diaby için istenen bonservis bedeli şaşırttı Beşiktaş

Abdoulay Diaby için istenen bonservis bedeli şaşırttı
Beşiktaş'ın gözdesi için 'Canavar' yorumu Beşiktaş

Beşiktaş'ın gözdesi için 'Canavar' yorumu
Pellegrini için Fenerbahçe açıklaması Fenerbahçe

Pellegrini için Fenerbahçe açıklaması
Hıdırellez hangi gün dilek tutulur Gündem

Hıdırellez hangi gün dilek tutulur
Hıdırellezde neler yapılması gerekir Gündem

Hıdırellezde neler yapılması gerekir
2020 Hıdırellez ne yapılması gerekir Gündem

2020 Hıdırellez ne yapılması gerekir
Cyle Larin'e PAOK talip oldu Beşiktaş

Cyle Larin'e PAOK talip oldu
5 Mayıs Hıdırellez nasıl dilek dilenir Gündem

5 Mayıs Hıdırellez nasıl dilek dilenir
Daha fazla göster
1

Cumhurbaşkanı açıklayacak! 19 Mayıs ve Ramazan Bayramı...
2

Koronavirüs salgınında son 24 saat
3

İtalya'da 18 Mayıs'a kadar takım idmanı yok!
4

Premier Lig önümüzdeki sezon seyircisiz olabilir
5

Beşiktaş'ta transferde merak edilenler: Gökhan, Caner, Nsakala, Oğuzhan...
6

İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma kısıtlaması için yeni açıklama
7

Sağlık Bakanı açıkladı: "11 Mart'tan bu yana ilk kez oldu"
8

Karantinada kumardan başı belada
9

Koronavirüste obezite tehlikesi
10

Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 500 bini geçti
yukarı ok