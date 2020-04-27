Aşk 101 Sinan kimdir? Mert Yazıcıoğlu hayatı, kaç yaşında

Yeni dizi Aşk 101, Netflix ekranlarında yayınlandı. Bu dizide Sinan karakterini canlandıran oyuncu Mert Yazıcıoğlu dikkat çekti. İşte Aşk 101 Sinan Mert Yazıcıoğlu hayatı, yaşı

27 Nisan 2020 15:47
Aşk 101 Sinan kimdir? Mert Yazıcıoğlu hayatı, kaç yaşında
Yeni dizi Aşk 101, Netflix ekranlarında yayınlandı. Bu dizide Osman karakterini canlandıran oyuncu Mert Yazıcıoğlu dikkat çekti.

Mert Yazıcıoğlu, 10 Mayıs 1993 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Bir abisi vardır. Düz bir liseden mezun olduktan sonra İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme fakültesinde öğrenimine devam etmektedir. 2. sınıfta okulu dondurmak zorunda kaldı.

Bir arkadaşının oynadığı dizi setine gittiğinde içine sahne ateşi düştü ve önce Sumru Onat'ın sahibi olduğu Cast 33'le ve sonra da Ümit Çırak'la tanıştı, ondan 3 Mota Eğitim atölyesinde oyunculuk dersleri almaya başladı. Birkaç deneme çekimlerinden sonra "Dedemin İnsanları" sinema filminde ve "Kayıp Şehir" dizisinde konuk olarak gözüktü.

2013 yılında yayına giren Karagül dizisinde Baran Şamverdi karakteri ile diziseverlerin tanıdığı oyuncular arasına girdi.

2018 yılında 5 bölüm süren Mehmed Bir Cihan Fatihi adlı dizide Korkut karakterini canlandırdı.

Genç oyuncu şu sıralar, Netflix için çekilmekte olan Love 101 dizisinde rol alıyor.

Rol Aldığı Filmler

2011 yılında "Dedemin İnsanları"

2018 yılında İyi Oyun

Rol Aldığı Diziler

2012"Kayıp Şehir" Furkan

2013-2015"Karagül" Baran Şamverdi

2016 yılında "Umuda Kelepçe Vurulmaz" Ferit

AŞK 101 DİZİSİ İKİNCİ SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?



AŞK 101 DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Kubilay Aka - Kerem
Kaan Urgancıoğlu - Kemal
Alina Boz - Eda
Pınar Deniz - Burcu
Mert Yazıcıoğlu - Sinan
Selahattin Paşalı - Osman
İpek Filiz Yazıcı - Işık
Bade İşçil -
Müfit Kayacan - Necdet

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