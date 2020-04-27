Aşk 101 Osman kimdir? Selahattin Paşalı hayatı, kaç yaşında

Yeni dizi Aşk 101, Netflix ekranlarında yayınlandı. Bu dizide Osman karakterini canlandıran oyuncu Selahattin Paşalı dikkat çekti.
Selahattin Paşalı. Sporcu, oyuncu. 1990, Bodrum / Muğla doğumlu. Profesyonel basketbolcu olan Selahattin Paşalı Darüşşafaka Spor Kulübünde oynadı. Budapeşte'de Sanat Yönetimi okuduktan sonra Craft Atölye'de oyunculuk eğitimi aldı.
2017'de ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı Kalp Atışı dizisinde Alp karakteri ile kendini tanıtan Selahattin Paşalı, 2018'de Kanal D ekranlarına gelen Bir Umut Yeter adlı dizide Arda Özkan, 2019 yılında rol aldığı Leke dizisinde Arda karakterini, 2020'de Aşk 101 dizisinde Osman karakterini canlandırdı. Rol Aldığı Diziler:
Aşk 101 (Osman, 2020)
Leke (Arda Yenilmez, 2019)
Bir Umut Yeter (Arda Özkan, 2018)
Kalp Atışı (Alp Sungur, 2017) AŞK 101 DİZİSİ İKİNCİ SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?
AŞK 101 DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Kubilay Aka - Kerem
Kaan Urgancıoğlu - Kemal
Alina Boz - Eda
Pınar Deniz - Burcu
Mert Yazıcıoğlu - Sinan
Selahattin Paşalı - Osman
İpek Filiz Yazıcı - Işık
Bade İşçil -
Müfit Kayacan - Necdet