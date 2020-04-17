AŞK 101 konusu nedir? AŞK 101 dizisi oyuncuları kimler?

Netflix üzerinde yayınlanacak yeni Türk dizisi Aşk 101 konusu, Aşk 101 oyuncuları, Aşk 101 ne zaman yayınlanacak, Aşk 101 dizisi fragman aramaları çok gündemde olmaya başladı. Ünlü Türk dizisi daha çıkmadan büyük yankı uyandırdı. Yapılan açıklamalara göre dizinin 24 Nisan'da başlayacağı söylendi. Oyuncu kadrosunda genç ve başarılı oyuncuların yanında popüler oyuncular da yer alıyor. Aşk 101 dizisinin konusu ise Okula devam edebilmek için en sevdikleri öğretmenlerini okulda tutma konusunda plan yapan 17 yaşında bir grup asi gencin olduğu belirtiliyor.Dizi 1. sezonunda 8 bölüm olarak çıkacak ve Netflix platformunda yayınlanacak. Sizler için Aşk 101 dizisi ile ilgili tüm bilgileri, fragmanı, videosunu izlemeniz için derledik.Yönetmen koltuğuna Ahmet Katıksız'ın oturduğu, senaryosunu Meriç Acemi'nin yazdığı Aşk 101 dizisinin başrolünde Pınar Deniz Kubilay Aka Mert Yazıcıoğlu Alina Boz Selahattin Paşalıİpek Filiz YazıcıKaan Urgancıoğlu Müfit Kayacan Bade İşçil ve Tuba Ünsal yer alıyor.1990'lar Türkiyesi'nde, dışlanmış bir grup genç, onlarla kalmak için sebebi olsun diye sevgili öğretmenlerini birine âşık etmek için el ele verir. Okula devam edebilmek için en sevdikleri öğretmenlerini okulda tutma konusunda plan yapan 17 yaşında bir grup asi genci odağına alan hikaye gençlerin aşkı keşfetme süreçlerini odağına alıyor. 1998 yılında geçecek olan dizide gençler, öğretmenlerini okula yeni gelen basketbol koçuna aşık etmek üzere işe koyulduklarında asıl kendileri aşkı keşfetmeye başlarlar ve bu yolculukta beraberken güçlü olduklarını, sevginin ise zorla var edilemeyeceğini fark ederler.Netflix'in üçüncü yerli yapımı Love 101 gençlik dizisi kategorisinde izleyen karşısında olacak. Kubilay Aka, Pınar Deniz, Alina Boz ve Mert Yazıcıoğlu gibi isimlerin başrolde buulunduğu Aşk 101, 1. sezonu 24 Nisan'da Netflix'te yer alacak.Aşk 101 dizisinin toplam 8 bölümden oluşan ilk sezonu 24 Nisan'dan itibaren Netflix'te yayınlanacak.