Aşk 101 İpek kimdir? İpek Filiz Yazıcı kimdir, kaç yaşında

Yeni dizi Aşk 101, Netflix ekranlarında yayınlandı. Bu dizide Işık karakterini canlandıran oyuncu İpek Filiz Yazıcı dikkat çekti. İşte Aşk 101 İpek Filiz Yazıcı hayatı, yaşı

27 Nisan 2020 15:41
Aşk 101 İpek kimdir? İpek Filiz Yazıcı kimdir, kaç yaşında
Yeni dizi Aşk 101, Netflix ekranlarında yayınlandı. Bu dizide Işık karakterini canlandıran oyuncu İpek Filiz Yazıcı dikkat çekti.
İpek Filiz Yazıcı Kimdir?

İpek Filiz Yazıcı, 2001 yılında İstanbul'da doğdu. İpek Filiz Yazıcı; 2016 yılında rol aldığı Babam ve Ailesi dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

İpek Filiz Yazıcı, Fox Tv ekranlarında yayınlanan; başrolü Erkan Petekkaya, Songül Öden ve Dolunay Soysert'in paylaştığı Kayıtdışı dizisinde yer aldıi

İpek Filiz Yazıcı, TRT1 ekranlarında yayınlanan Elimi Bırakma adlı dizide Ceyda karakterine hayat verdi. İpek Filiz Yazıcı, 1.63 metre boyunda 50 kilo ve Koç burcudur.

İpek Filiz Yazıcı'nın rol aldığı diziler ve filmler:

2020 - Aşk 101 (Işık) (Netflix)
2018 – Elimi Bırakma (Ceyda) (TV Dizisi)
2017 – Kayıtdışı (Tuğba) (TV Dizisi)
2016 – Babam ve Ailesi (TV Dizisi)

AŞK 101 DİZİSİ İKİNCİ SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?



AŞK 101 DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Kubilay Aka - Kerem
Kaan Urgancıoğlu - Kemal
Alina Boz - Eda
Pınar Deniz - Burcu
Mert Yazıcıoğlu - Sinan
Selahattin Paşalı - Osman
İpek Filiz Yazıcı - Işık
Bade İşçil -
Müfit Kayacan - Necdet

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