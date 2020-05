AŞK 101 hangi lisede çekildi?

AŞK 101 NEREDE ÇEKİLDİ, HANGİ LİSEDE

Netflix'in yeni orijinal yerli dizisi Aşk 101 için geri sayım devam ediyor. 24 Nisan 2020 tarihinde tüm dünyayl aynı anda Netflix Türkiye'de yayında olacak gençlik dizisinden yeni fragman yayınlandı.Bir de posteri yayınlanan dizi, yerli dizilerden farklı bir anlatıma sahip ve cesur sahneler barındırıyor. Aşk 101, Hakan Muhafız, Atiye ve Rise of Empires: Ottoman'dan sonra yayınlanacak 4. yerli orijinal Netflix dizisi anlamına geliyor.Aşk 101 dizisi İstanbul'da Maçka Akif Tuncel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde çekildi. Okulun arka bahçesi olarak ise Cihangir Münir Özkul Ortaokulu kullanıldı.Herkese ve her şeye rağmen kendin olmaya çalıştığın zamanlardan bir hikaye. #Aşk101 24 Nisan'da Netflix'teAy Yapım tarafından üretilecek olan dizinin senaryosunu kaleme alan isim Ufak Tefek Cinayetler dizisinden de tanıdığımız Meriç Acemi oldu. Aşk 101 dizisinin oyuncu kadrosu da TV dünyasından gayet iyi tanınan ve son yıllarda çıkış yakalayan genç oyunculardan oluşuyor. Paramparça ve Elimi Bırakma dizilerinin başrol oyuncularından Alina Boz , Çukur dizisiyle adından sıkça söz ettiren Kubilay Aka, Karagül ve Bir Litre Gözyaşı'nın başarılı oyuncusu Mert Yazıcıoğlu, Bir Deli Rüzgar ve Kardeşim Benim 2'de karşımıza çıkan Pınar Deniz, Ezel ve Ufak Tefek Cinayetler'in yıldıı Bade İşçil, genç yeteneklerden Selahattin Paşalı ve son dönemin popüler oyuncularından Kaan Urgancıoğlu dizinin ana kadrosunda yer alıyor.Dışlanmış bir grup gencin hikayesi dizinin odak noktası. 90'lar Türkiye'sinde yaşanan hikayede, yaşam mücadelesi ve topluma ayak uydurma çabası içindeki gençler, sevdikleri bir öğretmenlerinin başka bir yere gitmesini engellemek için de başka bir mücadele veriyorlar. Hocalarını okulda tutmanın en iyi yolunun da aşktan geçtiğine inanıyorlar. "Aşk 101" 24 Nisan 2020 tarihinde tüm dünyayla aynı anda Netflix Türkiye'de!1990'lar Türkiyesi'nde, dışlanmış bir grup genç, onlarla kalmak için sebebi olsun diye sevgili öğretmenlerini birine âşık etmek için el ele verir. Okula devam edebilmek için en sevdikleri öğretmenlerini okulda tutma konusunda plan yapan 17 yaşında bir grup asi genci odağına alan hikaye gençlerin aşkı keşfetme süreçlerini odağına alıyor. 1998 yılında geçecek olan dizide gençler, öğretmenlerini okula yeni gelen basketbol koçuna aşık etmek üzere işe koyulduklarında asıl kendileri aşkı keşfetmeye başlarlar ve bu yolculukta beraberken güçlü olduklarını, sevginin ise zorla var edilemeyeceğini fark ederler.Kubilay Aka – KeremKaan Urgancıoğlu – KemalAlina Boz – EdaPınar Deniz – BurcuMert Yazıcıoğlu – SinanSelahattin Paşalı – Osmanİpek Filiz Yazıcı – IşıkBade İşçil –Müfit Kayacan – Necdet