Aşk 101 Eda kimdir? Alina Boz hayatı, kaç yaşında

Havacılık Lisesi Kabin Hizmetleri Bölümünden





AŞK 101 DİZİSİ OYUNCU KADROSU



Kubilay Aka - Kerem

Kaan Urgancıoğlu - Kemal

Alina Boz - Eda

Pınar Deniz - Burcu

Mert Yazıcıoğlu - Sinan

Selahattin Paşalı - Osman

İpek Filiz Yazıcı - Işık

Bade İşçil -

Müfit Kayacan - Necdet Kubilay Aka - KeremKaan Urgancıoğlu - KemalAlina Boz - EdaPınar Deniz - BurcuMert Yazıcıoğlu - SinanSelahattin Paşalı - Osmanİpek Filiz Yazıcı - IşıkBade İşçil -Müfit Kayacan - Necdet

Yeni dizi Aşk 101, Netflix ekranlarında yayınlandı. Bu dizide Eda karakterini canlandıran oyuncu Alina Boz dikkat çekti.Alina Boz hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Alina Boz kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…Alina Boz, 14 Haziran 1998'de Rusya'nın başkenti Moskova'da dünyaya geldi. Annesi Rus, babası ise Bulgaristan göçmeni bir Türk olan Alina Boz, ilkokula başlayana kadar Rusya'da kaldı. Ailesinin işleri nedeniyle Türkiye'ye dönen Alina Boz yedi yaşında İstanbul'a geldi. Özel Gökjetmezun olmuştur. Mezuniyetin ardından Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümünü kazanmıştır.Türkiye'ye dönüş kararı ile dans ve tiyatro eğitimi alan Alina Boz, küçük yaşına rağmen televizyon dünyasında boy göstermeye başladı. Alina Boz ilk olarak Cesur Hemşire isimli bir dizide rol alarak Canan karakterini canlandırdı.2014 yılında başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Erkan Petekkaya'nın yer aldığı Paramparça dizisinde Hazal karakterine hayat verdi. 2016 yılında ilk sinema filmi olan Kaçma Birader'de Zafer Algöz, Meek Baykal, Cihan Ercan, Nursel Köse, Necip Memilli gibi isimlerle birlikte oynadı.2018 – Elimi Bırakma (Azra) (TV Dizisi)2018 – Vatanım Sensin (Prenses Anastasia Romanova) (TV Dizisi)2017 – Sevdanın Bahçesi (Defne) (TV Dizisi)2017 – Bölük (Sinema Filmi)2016 – Kaçma Birader (Melis Kahveci) (Sinema Filmi)2014 – Paramparça (Hazal) (TV Dizisi)2013 – Cesur Hemşire (Canan) (TV Dizisi)