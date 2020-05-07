Aşk 101 dizisindeki Işık kimdir? İpek Filiz Yazıcı kimdir, kaç yaşında

Yeni dizi Aşk 101, Netflix ekranlarında yayınlandı. Bu dizide Işık karakterini canlandıran oyuncu İpek Filiz Yazıcı dikkat çekti.
İpek Filiz Yazıcı Kimdir?
İpek Filiz Yazıcı, 2001 yılında İstanbul'da doğdu. İpek Filiz Yazıcı; 2016 yılında rol aldığı Babam ve Ailesi dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.
İpek Filiz Yazıcı, Fox Tv ekranlarında yayınlanan; başrolü Erkan Petekkaya, Songül Öden ve Dolunay Soysert'in paylaştığı Kayıtdışı dizisinde yer aldıi
İpek Filiz Yazıcı, TRT1 ekranlarında yayınlanan Elimi Bırakma adlı dizide Ceyda karakterine hayat verdi. İpek Filiz Yazıcı, 1.63 metre boyunda 50 kilo ve Koç burcudur. İpek Filiz Yazıcı'nın rol aldığı diziler ve filmler:
2020 - Aşk 101 (Işık) (Netflix)
2018 – Elimi Bırakma (Ceyda) (TV Dizisi)
2017 – Kayıtdışı (Tuğba) (TV Dizisi)
2016 – Babam ve Ailesi (TV Dizisi)AŞK 101 DİZİSİ İKİNCİ SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?
AŞK 101 DİZİSİ OYUNCU KADROSUKubilay Aka - KeremKaan Urgancıoğlu - KemalAlina Boz - EdaPınar Deniz - BurcuMert Yazıcıoğlu - SinanSelahattin Paşalı - Osmanİpek Filiz Yazıcı - IşıkBade İşçil -Müfit Kayacan - Necdet