Aşk 101'deki Kemal kimdir? Kaan Urgancıoğlu hayatı, kaç yaşında

Yeni dizi Aşk 101, Netflix ekranlarında yayınlandı. Bu dizide Kemal karakterini canlandıran oyuncu Kaan Urgancıoğlu dikkat çekti.
Kaan Urgancıoğlu (d. 8 Mayıs 1981, İzmir), Türk dizi ve sinema oyuncusu. KAAN URGANCIOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA
Urgancıoğlu, 8 Mayıs 1981'de İzmir'de doğdu. Baba tarafı İzmir, Tireli, anne tarafı Arap ve Arnavut kökenlidir.[1] Ortaokulu Özel Türk Koleji'nde, liseyi ise Amerikan Koleji'nde bitirdi. Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası ve Borsa Bölümü'nden mezun olmuş; Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Bölümü'nde Yüksek Lisans yapmış ve New York'da Stella Adler'dan oyunculuk eğitimi almıştır.[2] Çetin Sarıkartal'la tanıştıktan sonra oyunculukla ilgili temeli oluşmaya başlamıştır.[3] Karaoğlan ve Kampüsistan dizilerinde başrol oynayarak kariyerine başladı. AŞK 101 DİZİSİ İKİNCİ SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?
AŞK 101 DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Kubilay Aka - Kerem
Kaan Urgancıoğlu - Kemal
Alina Boz - Eda
Pınar Deniz - Burcu
Mert Yazıcıoğlu - Sinan
Selahattin Paşalı - Osman
İpek Filiz Yazıcı - Işık
Bade İşçil -
Müfit Kayacan - Necdet