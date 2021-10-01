Aşk 101'deki İpek kimdir? İpek Filiz Yazıcı kimdir, kaç yaşında

AŞK 101 DİZİSİ İKİNCİ SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?





AŞK 101 DİZİSİ OYUNCU KADROSU



Kubilay Aka - Kerem

Kaan Urgancıoğlu - Kemal

Alina Boz - Eda

Pınar Deniz - Burcu

Mert Yazıcıoğlu - Sinan

Selahattin Paşalı - Osman

İpek Filiz Yazıcı - Işık

Bade İşçil -

Müfit Kayacan - Necdet

Yeni dizi Aşk 101, Netflix ekranlarında yayınlandı. Bu dizide Işık karakterini canlandıran oyuncu İpek Filiz Yazıcı dikkat çekti.İpek Filiz Yazıcı, 2001 yılında İstanbul'da doğdu. İpek Filiz Yazıcı; 2016 yılında rol aldığı Babam ve Ailesi dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.İpek Filiz Yazıcı, Fox Tv ekranlarında yayınlanan; başrolü Erkan Petekkaya, Songül Öden ve Dolunay Soysert'in paylaştığı Kayıtdışı dizisinde yer aldıiİpek Filiz Yazıcı, TRT1 ekranlarında yayınlanan Elimi Bırakma adlı dizide Ceyda karakterine hayat verdi. İpek Filiz Yazıcı, 1.63 metre boyunda 50 kilo ve Koç burcudur.2020 - Aşk 101 (Işık) (Netflix)2018 – Elimi Bırakma (Ceyda) (TV Dizisi)2017 – Kayıtdışı (Tuğba) (TV Dizisi)2016 – Babam ve Ailesi (TV Dizisi)