AŞK 101 2. sezon tarihi belli mi, AŞK 101 ikinci sezon ne zaman çıkacak

Aşk 101 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix platformunda yayınlanan Aşk 101 dizisinin ikinci sezonu için izleyiciler araştırmalarını sürdürüyor. Netflix'in Türk dizisi Aşk 101'in 1. sezonu 24 Nisan'da seyirci karşısına çıktı. Hayatta kendi yolunu bulmaya çalışan bir grup gencin hikayesini anlatan Aşk 101 dizisi ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik. Peki, Aşk 101 2. sezon ne zaman çıkacak? Aşk 101 nerede çekildi, konusu nedir? AŞK 101 oyuncu kadrosunda kimler var? İşte cevaplar...Aşk 101 dizisinin ikinci sezonunun hangi tarihte çıkacağı konusunda bir bilgi bulunmuyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.Kubilay Aka - KeremKaan Urgancıoğlu - KemalAlina Boz - EdaPınar Deniz - BurcuMert Yazıcıoğlu - SinanSelahattin Paşalı - Osmanİpek Filiz Yazıcı - IşıkBade İşçil -Müfit Kayacan - Necdet1990'lı yıllarda Türkiye'sinde hayatta kendi yollarını bulmaya çalışan bir grup genç, çok sevdikleri öğretmenleri okuldan ayrılmasın diye onun aşık olması için uğraşırlar. 1998 yılında geçecek olan dizide gençler, öğretmenlerini okula yeni gelen basketbol koçuna aşık etmek için çaba harcarlar.Okulda ortalığı birbirine katan Eda, Osman, Sinan ve Kerem, okuldan atılmamak için tek umutlarının merhametleri öğretmenleri Burcu olduğunu fark eder.Grup, Işık'ın yardımıyla Burcu ve Kemal'in bir rock konserinde bir araya gelmesini sağlar. Konserden sonra Kemal, Burcu'yu evine bırakmayı teklif eder.Burcu ve Kemal aralarındaki çekimi fark eder. Eda, Kerem ile arasına mesafe koyar. Sinan, Işık'a açılma konuusunda tereddüt yaşamaya devam eder.Işık, Eda'yı hayallerinin peşinden koşmaya teşvik eder. Grup, Tuncay'ı sınar ve onun Burcu'yu hak etmediğini fark eder.Osman, Tuncay'ı karanlık bir işe çeker. Ancak bu ortaklık beklenmedik şekilde sonuçlanır. Işık ise Burcu ve Kemal'in birlikte çalışması için bir bahane bulur.Eda, Işık ve Burcu aştan konuşur. Yetiişkin Işık, doğum gününü arkadaş grubuyla birlikte Boğaz'da kutladıkları akşamı anımsar.Tuncay, Burcu'ya kötü bir haber verir. Okul laboratuvarında yaşanan bir olay, Necdet için bardağı taşıran son damla olu. Grup, okuldan atılmayla karşı karşıya kalır.Öğretmenler, herkesin içinde özür dileyip pişmanlıklarını dile getirmeleri karşlığında gruba son bir şans verir. Kemal ve Burcu, onlara oynanan oyunu öğrenir.