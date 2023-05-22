Asistan Amir Hadziahmetovic!

Beşiktaş'ın sezon ortasında Konyaspor'dan 3.2 milyon euro karşılığında transfer ettiği Amir Hadziahmetovic gösterdiği performansla dikkat çekiyor.
Galatasaray derbisinde siyah- beyazlı formayla ilk kez gol sevinci yaşayan Amir Hadziahmetovic, Adana Demirspor karşısında da sahneye çıktı.
Aboubakar'ın golünde ortayı açarak ilk asistini yaptı. Gedson'un adeta slalom yaparak attığı golde de pası veren isim oldu. 26 yaşındaki orta saha, bu sezon 4 gol, 4 asiste ulaştı.
26 yaşındaki orta saha oyuncusunun Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Galatasaray derbisinde siyah- beyazlı formayla ilk kez gol sevinci yaşayan Amir Hadziahmetovic, Adana Demirspor karşısında da sahneye çıktı.
Aboubakar'ın golünde ortayı açarak ilk asistini yaptı. Gedson'un adeta slalom yaparak attığı golde de pası veren isim oldu. 26 yaşındaki orta saha, bu sezon 4 gol, 4 asiste ulaştı.
26 yaşındaki orta saha oyuncusunun Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.