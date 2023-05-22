Asistan Amir Hadziahmetovic!

Beşiktaş'ın sezon ortasında Konyaspor'dan transfer ettiği Amir Hadziahmetovic gösterdiği performansla göz dolduruyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Asistan Amir Hadziahmetovic!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Mayıs 2023 10:09
Beşiktaş'ın sezon ortasında Konyaspor'dan 3.2 milyon euro karşılığında transfer ettiği Amir Hadziahmetovic gösterdiği performansla dikkat çekiyor.

Galatasaray derbisinde siyah- beyazlı formayla ilk kez gol sevinci yaşayan Amir Hadziahmetovic, Adana Demirspor karşısında da sahneye çıktı.

Aboubakar'ın golünde ortayı açarak ilk asistini yaptı. Gedson'un adeta slalom yaparak attığı golde de pası veren isim oldu. 26 yaşındaki orta saha, bu sezon 4 gol, 4 asiste ulaştı.

26 yaşındaki orta saha oyuncusunun Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery