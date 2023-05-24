Asist ondan sorulur: Ryan Kent

Sezon sonunda takımdan ayrılacağı kesinleşen ve adı sık sık Fenerbahçe'yle anılan Ryan Kent'in hücumda çok yönlülüğüyle dikkat çektiği görülüyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Asist ondan sorulur: Ryan Kent
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24 Mayıs 2023 10:27
Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddiaları gündemi meşgul eden Ryan Kent için İskoçya'dan güzel haber geldi. Rangers kulübü, Kent ile birlikte 4 oyuncunun daha takımdan ayrılacağını resmen duyurdu. 1 milyon Euro kazanan sol kanat için sarı-lacivertliler 1.7 milyon Euro'ya kadar çıkmış, 3+1 yıllık sözleşme teklifinde bulunmuştu.

5 MADDEDE KENT

1- Ana bölgesi sol kanat olan futbolcu; forvet, 10 numara ve sağ kanat olmak üzere hücumun joker oyuncusu olarak öne çıkıyor.
2- Rangers'ta dolu dolu 5 sezon geçiren 26 yaşındaki oyuncu, 57 gol pasıyla İskoç takımının en çok asist yapan 6. ismi oldu.
3- İki ayağını iyi kullanabilen oyuncu, dribbling özelliğiyle iyi denge bozarken kilit pas ve top saklamasıyla fark yaratıyor.
4- İskoç takımında 2 şampiyonluk yaşayan Kent, kariyer totalinde 7 sakatlık yaşarken takımını 29 maçta yalnız bıraktı.
5- Steven Gerrard ile Rangers'ta kariyerinin zirvesine çıktı. 138 maçta 28 gol atıp, 33 asistle oynadı.

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