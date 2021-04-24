Asist makinesi Ghezzal

Süper Lig'in geride kalan bölümünde en fazla asist yapan oyuncu olan Rachid Ghezzal (15), 2010/11'den bu yana en yüksek sayıya ulaşan isim oldu
2013/14'te Cicinho
2016/17'de Sneijder
2017/18'de Visca
2013/14'te Cicinho
2016/17'de Sneijder
2017/18'de Visca
GHEZZAL ÜRETİYOR🔥🔥🔥
🎯Malatyaspor
🎯Fenerbahçe
🎯Kasımpaşa
🎯Erzurumspor
🎯Ankaragücü
🎯Sivasspor
🎯🎯Hatayspor
🎯Göztepe
🎯Antalyaspor
⚽G.Birliği
🎯Gaziantep
🎯Başakşehir
🎯Fenerbahçe
⚽ Erzurumspor
🎯⚽Kayserispor pic.twitter.com/zgQXXCJ0LF
— Sporx (@sporx) April 24, 2021