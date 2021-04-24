Asist makinesi Ghezzal

Beşiktaşlı Ghezzal, Süper Lig'de son 10 sezonun en fazla asist yapan futbolcusu oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Asist makinesi Ghezzal
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24 Nisan 2021 22:02
Süper Lig'in geride kalan bölümünde en fazla asist yapan oyuncu olan Rachid Ghezzal (15), 2010/11'den bu yana en yüksek sayıya ulaşan isim oldu

2013/14'te Cicinho
2016/17'de Sneijder
2017/18'de Visca

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