Aşısız oyunculara Serie A'da oynamak yasaklanıyor!

Dünyada hızla yayılan Kovid-19 omicron varyantı futbol dünyasını etkilemeye devam ediyor.
Geçen yıl pandemiden en çok etkilen ülkeler arasında bulunan İtalya, omicron varyantı önlemleri kapsamında Serie A'da oynayan oyunculara aşı zorunluluğu getirileceği belirtildi.
Football Italia'ya göre, aşı olmayan oyuncuların Serie A'da oynamasının yasaklanacağı belirtildi.
Geçen yıl pandemiden en çok etkilen ülkeler arasında bulunan İtalya, omicron varyantı önlemleri kapsamında Serie A'da oynayan oyunculara aşı zorunluluğu getirileceği belirtildi.
Football Italia'ya göre, aşı olmayan oyuncuların Serie A'da oynamasının yasaklanacağı belirtildi.