Aşısız oyunculara Serie A'da oynamak yasaklanıyor!

Son dönemlerde etkisini iyice artıran Kovid-19 omicron varyantı sebebiyle İtalya hükümeti tarafından, aşısız oyunculara Serie A'da oynama yasağının getirilebileceği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Aşısız oyunculara Serie A'da oynamak yasaklanıyor!
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29 Aralık 2021 18:29
Dünyada hızla yayılan Kovid-19 omicron varyantı futbol dünyasını etkilemeye devam ediyor.

Geçen yıl pandemiden en çok etkilen ülkeler arasında bulunan İtalya, omicron varyantı önlemleri kapsamında Serie A'da oynayan oyunculara aşı zorunluluğu getirileceği belirtildi.

Football Italia'ya göre, aşı olmayan oyuncuların Serie A'da oynamasının yasaklanacağı belirtildi.


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