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Aşısız oyuncular, 15 Ocak'tan itibaren Kanada'ya alınmayacak!

KOVID-19 aşısı olmayan sporcuların, 15 Ocak'tan itibaren Kanada'ya girmelerine izin verilmeyeceği kaydedildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
KOVID-19 aşısı olmayan sporcuların, 15 Ocak'tan itibaren Kanada'ya girmelerine izin verilmeyeceği kaydedildi.

Kanada'nın kamu güvenliği bakanı Marco Mendicino, aşı yaptırmamış olan profesyonel veya amatör sporcuların 15 Ocak'tan itibaren Kanada'ya giriş yapamayacağını açıkladı.

Hem MLB hem de NBA'in Kanada'daki tek temsilcileri olan Toronto Blue Jays ve Toronto Raptors ekipleri, son aylarda Toronto'da 'ulusal çıkar muafiyetleri' altında faaliyet gösteriyorlar.

Bu muafiyetler, bu liglerdeki aşısız sporcuların Kanada'nın zorunlu karantina kurallarını es geçmelerine izin veriyor. Bunun yerine, sporcular ülkeye girmeden önce negatif çıktıklarına dair bir test kanıtı sunuyorlar ve ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne geri dönene kadar takım otellerinde veya bulundukları arenalarda kalıyorlar.


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