Asırlık çınarların tarihi çöküşü: 61 yılda bir ilk!

61 YILLIK TARİHTE BİR İLK OLACAK

Süper Lig'in 1959'dan beri devam eden 61 yıllık futbol tarihinde bir ilk yaşanmak üzere...1959'dan bu yana Milli Lig, 1062'den sonra 1. Futbol Ligi ve 2001'den bu yana adı Süper Lig olan Türkiye'nin en üst seviye futbol organizasyonunda, İstanbul'un asırlık çınarları olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ilk kez ilk üçün dışında kalma tehlikesiyle karşı karşıya.1959'dan bu yana devam eden Süper Lig'in 60 sezonunda İstanbul'un üç büyüğü hep ilk ikide yer aldı ve şampiyonluk mücadelesi verdi. Sadece 1980/81 sezonunda Trabzonspor şampiyonluk ipini göğüslerken, Adanaspor averajla ikinci sırada yer aldı ve üç büyüklerin ilk 2'de yer almadığı tek sezon oldu.Süper Lig'in tarihinde hiçbir zaman İstanbul'un üç büyükleri, ilk üç dışında kalmadı. Son hafta Sivasspor Göztepe'yi deplasmanda mağlup ederse ya da Sivasspor yenilse dahi Beşikaş, Gençlerbirliği karşısında Başkent'te kazanamazsa bir ilk gerçekleşmiş olacak.