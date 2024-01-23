Galatasaray, Fenerbahçe'nin kendi sahasında Samsunspor'a takıldığı haftada Trabzon deplasmanından 5-1'lik muhteşem bir zaferle dönüp zirvede puanları eşitledi, şampiyonluk yolunda psikolojik üstünlüğü de eline geçirdi.
Sarı kırmızılı takımın tecrübeli hocası Okan Buruk, Süper Lig tarihinde dört büyüklerin kendi arasında yaptığı en az 10 maçta yüzde 70'le en yüksek galibiyet yüzdesinin sahibi oldu.
Sarı kırmızılı takım özellikle bu sezon sakatlıklar yüzünden yıldızlarından uzun süre faydalanamadı ancak buna rağmen Okan Hoca, şikâyet etmeden takım içinden çareler üretmeyi başardı.
DAMA TAŞI GİBİ
Barış Alper, Kaan Ayhan, Wilfried Zaha ve Kerem Aktürkoğlu'nu değişik mevkilerde görevlendiren ve sonuç almayı başaran tecrübeli teknik adam joker üretmekteki hünerini Trabzonspor karşısında da gösterdi.
Yaklaşık bir ay sonra dönen İcardi'yi kulübeye oturtan Buruk, Zaha'yı kanattan alıp en uçta görevlendirdi, haftalarca sol bek kullandığı Barış Alper'i sağ kanada çekip, bazen orta sahada bazen de sağ bekte görevlendirdiği Kaan Ayhan'dan bu defa da sol bek çıkardı.
Hem Zaha hem Kaan hem de yeniden sol kanada geçen Kerem Aktürkoğlu klas golleriyle geceyi aydınlattı.
Sarı kırmızılı takımın tecrübeli hocası Okan Buruk, Süper Lig tarihinde dört büyüklerin kendi arasında yaptığı en az 10 maçta yüzde 70'le en yüksek galibiyet yüzdesinin sahibi oldu.
Sarı kırmızılı takım özellikle bu sezon sakatlıklar yüzünden yıldızlarından uzun süre faydalanamadı ancak buna rağmen Okan Hoca, şikâyet etmeden takım içinden çareler üretmeyi başardı.
DAMA TAŞI GİBİ
Barış Alper, Kaan Ayhan, Wilfried Zaha ve Kerem Aktürkoğlu'nu değişik mevkilerde görevlendiren ve sonuç almayı başaran tecrübeli teknik adam joker üretmekteki hünerini Trabzonspor karşısında da gösterdi.
Yaklaşık bir ay sonra dönen İcardi'yi kulübeye oturtan Buruk, Zaha'yı kanattan alıp en uçta görevlendirdi, haftalarca sol bek kullandığı Barış Alper'i sağ kanada çekip, bazen orta sahada bazen de sağ bekte görevlendirdiği Kaan Ayhan'dan bu defa da sol bek çıkardı.
Hem Zaha hem Kaan hem de yeniden sol kanada geçen Kerem Aktürkoğlu klas golleriyle geceyi aydınlattı.