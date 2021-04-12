Aşı yaptırmak orucu bozar mı? Koronavirüs aşısı oruç bozar mı

Aşıların içeriğinde vücudu besleyici vitamin veya gıda içerikli bir içerikleri olmadığından orucu bozmadığını fakat bu konuda göz ardı edilmemesi gerekenin şüpheli şeylerden hep uzak durup şüphesizlere yönelmek olduğuna değinen Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt,, ramazan boyunca oruca engel olabilecek her şeyden uzak durulması gerektiğine işaret etti.

12 Nisan 2021 16:41
Aşı yaptırmak orucu bozar mı? Koronavirüs aşısı oruç bozar mı
Koronavirüs aşısı orucu bozar mı? Diyanetten koronavirüs aşısı ile ilgili açıklama...Bir yandan aşılama süreci devam ederken öte yandan "aşı orucu bozar mı" sorusu gündeme geldi. Koronavirüs aşısı orucu bozar mı? Aşı olmak orucu bozar mı? Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt aşının orucu bozmayacağını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, COVID-19 aşısı ve diğer aşıların orucu bozmadığına dair açıklamalarda bulundu.
Bozkurt, hiçbir aşının içerisinde besleyici vitamin ve gıda içerikli bir madde bulunmadığını belirterek, "Aşının vücuda zerk edilmesi orucu bozmamaktadır fakat ihtiyatlı hareket etmek açısında iftar ve imsak arasında olunabilir" dedi.

Koronavirüs aşısı orucu bozar mı?

Aşıların içeriğinde vücudu besleyici vitamin veya gıda içerikli bir içerikleri olmadığından orucu bozmadığını fakat bu konuda göz ardı edilmemesi gerekenin şüpheli şeylerden hep uzak durup şüphesizlere yönelmek olduğuna değinen Bozkurt, ramazan boyunca oruca engel olabilecek her şeyden uzak durulması gerektiğine işaret etti.

Gün içerisinde oruçluyken COVID-19 aşısını yaptırmak zorunda olanların ya da randevusu gün içinde verilenlerin rahatlıkla aşısını yaptırabileceğini aktaran Bozkurt, "Çünkü sağlığı korumak, sağlıklı kalabilmek ve bulaşı önlemek için bu önemli bir tedbirdir. Haliyle bundan uzak durmamak için aşı olmak zorundayız. Bu aşıyı olmak zorunda olan insanlara orucun engel olmadığını hatırlatmak isterim" şeklinde konuştu.

"Kefaret gerekmez"

COVID-19 aşısının orucu bozmaması nedeniyle kaza ve kefaretin gerekmediğini vurgulayan Bozkurt, "Koronavirüs aşısı dahil olmak üzere hiçbir aşının içerisinde besleyici vitamin ve gıda içerikli bir madde bulunmamaktadır. Böyle şeyin vücuda zerk edilmesi orucu bozmamaktadır fakat ihtiyatlı hareket etmek açısında iftar ve imsak arasında olunabilir. Ancak gün içinde olmak isteyenler varsa olabilir, oruca zarar vermeyecektir bu durum" değerlendirmesinde bulundu.

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