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Ashley Young, bir yıl daha Manchester United'da

Manchester United, Ashley Young'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Kaynak: AA
Ashley Young, bir yıl daha Manchester United'da
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11 Şubat 2019 18:16
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da Ashley Young'ın sezon sonu bitecek sözleşmesi uzatıldı.

Manchester United Kulübü, 33 yaşındaki İngiliz futbolcu Young ile 2019-2020 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Sağ bek pozisyonunda görev alan Young, 2011'de Aston Villa'dan transfer edildi. Manchester United'da şu ana kadar 227 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 17 gol attı.

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