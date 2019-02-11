Ashley Young, bir yıl daha Manchester United'da

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da Ashley Young'ın sezon sonu bitecek sözleşmesi uzatıldı.
Manchester United Kulübü, 33 yaşındaki İngiliz futbolcu Young ile 2019-2020 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
Sağ bek pozisyonunda görev alan Young, 2011'de Aston Villa'dan transfer edildi. Manchester United'da şu ana kadar 227 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 17 gol attı.
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Manchester United Kulübü, 33 yaşındaki İngiliz futbolcu Young ile 2019-2020 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
Sağ bek pozisyonunda görev alan Young, 2011'de Aston Villa'dan transfer edildi. Manchester United'da şu ana kadar 227 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 17 gol attı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın