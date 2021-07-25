Ashleigh Barty yenildi, Andy Murray çekildi

Teniste kadınlar tekler 1 numarada bulunan Avustralyalı Ashleigh Barty, sürpriz bir şekilde elendi. İki Olimpiyat şampiyonluğu bulunan Andy Murray ise tekler kategorisinden çekildi.

Ashleigh Barty yenildi, Andy Murray çekildi
Teniste kadınlarda tekler 1 numarada bulunan Avustralyalı Ashleigh Barty, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda İspanyol rakibine ilk turda sürpriz bir şekilde yenilerek elendi.

Barty, Ariake Tennis Centre'da dünya sıralamasının 48. sırasında bulunan İspanyol Sara Sorribes Tormo ile karşı karşıya geldi. 1 saat 34 dakika süren maçta rakibine 6-4 ve 6-3'lük setlerle mağlup olan Barty, oyunlara erken veda etti.

Andy Murray teklerde oynamayacak

Kariyerinde iki olimpiyat şampiyonluğu bulunan Büyük Britanyalı tenisçi Andy Murray, Tokyo Olimpiyatları'nda sakatlığı nedeniyle tek erkeklerden çekildiğini duyurdu.

Murray, organizasyonda yoluna çiftlerde devam edecek.

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