Ashleigh Barty'den kortlara veda

Teniste kadınlar 1 numarası Ashleigh Barty, tenisi bıraktığını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ashleigh Barty'den kortlara veda
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23 Mart 2022 16:32
Teniste tek kadınların 1 numaralı raketi Avustralyalı Ashleigh Barty tenisi bıraktığını bildirdi.

Sezonun ilk grand slam turnuvası olan Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nı kazanarak sezona kupayla başlayan 25 yaşındaki Avustralyalı Barty, tenisi bıraktığını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Paylaşımında, "Tenisi bıraktığımı açıkladığım bugün benim için zor ve duygu dolu." ifadesini kullanan Barty, "Bu sporun bana verdiği her şey için çok müteşekkirim, gururlu ve tatmin olmuş şekilde ayrılıyorum. Bu yolda beni destekleyen herkese teşekkür ederim, yaşam boyu birlikte oluşturduğumuz anılar için her zaman minnettar olacağım." dedi.

Avustralya'da şok etkisi yapan kararın ardından 1 numaralı raket Barty'nin, yarın basın toplantısı yaparak tenisi bırakmasının nedenlerini açıklaması bekleniyor.

29 Ocak 2022'de oynanan Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda ABD'li Danielle Collins'i 6-3, 7-6'lık setler sonucu 2-0 yenerek şampiyon olan Barty, Chris O'Neal'ın 1978'deki zaferinden bu yana Avustralya Açık'ı kazanan ilk Avustralyalı kadın tenisçi olmuştu.

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