Asgari Ücrette Son Durum: 2023

Asgari ücret 2023 ne kadar açıklandı mı? 2023 Asgari ücret açıklaması, Asgari ücret 2023 son durum, yeni yılda Asgari Ücret nasıl hesaplanır vatandaşlar tarafından sonucu en çok merak edilen konuların başında geliyor.

13 Aralık 2022 10:43
Asgari Ücrette Son Durum: 2023
Asgari ücret beklentisi 2023 ne kadar olacak son durum adı altında aramalar yapılıyor. Yeni yıl öncesi 2023 Asgari Ücret rakamı beklentileri kaç para oldu, asgari ücret kaç para, Asgari ücret 2023 son durum tüm çalışanların maaşlarının belirlenmesine neden olacak.
Bir çalışanın alabileceği en düşük ücret olan Asgari Ücretin belirlenmesi, ülkede çalışan her kesimden maaşlı çalışanı da dolaylı yoldan etkilemiş olacak. Bir çalışan 2023 yılından itibaren 5500 TL net ücretten daha düşün bir ücrete çalışamayacak. Peki Asgari Ücret 2023 yılında ne kadar olacak?

NET ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücretten gelir vergisi ve damga vergisi kesintisine 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren son verildi. Net asgari ücret 8 bin liraya çıkartılırsa brüt asgari ücret 9.412 TL, işverene maliyeti ise 11.059 TL olacak.

Net asgari ücret 8.250 TL olursa brüt ücret 9.706 TL, işverene maliyeti 11.404 TL; net asgari ücret 8.500 TL olursa brüt ücret 10 bin lira, işverene maliyeti ise 11 bin 750 lira olacak.
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Net asgari ücretin 8.750 TL'ye çıkartılması halinde ise brüt asgari ücret 10.294 TL, işverene maliyeti de 12.095 TL'ye yükselecek.

ASGARİ ÜCRET HESAPLAMA 2023

Yeni yıl gelmeden hemen önce Asgari Ücret 2023 kaç para olacak belli olacak. Resmi açıklama beklenirken vatandaşlar Asgari Ücret hesaplama nasıl yapılır incelemek istiyor.


Asgari ücret yüzde 50 zamlanırsa: 8250₺ olacak.
Asgari ücret yüzde 45 zamlanırsa: 7975₺ olacak.
Asgari ücret yüzde 40 zamnlanırsa: 7700₺ olacak.

2023 ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 2. TOPLANTI

Asgari ücret tespit komisyonunun takvimi belli oldu. İlk toplantı 7 Aralık saat 14.00'da, ikinci toplantı 14 Aralık saat 14.00'da yapılacak.

YILLARA GÖRE NET ASGARİ ÜCRET

2022 Temmuz-Aralık: 5500₺

2022 Ocak-Haziran: 4253₺

2021: 2825₺

2020: 2324₺

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