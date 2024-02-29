Asgari ücrete Temmuz'da ara zam var mı? 2024

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yıl ortasında asgari ücrette yeni bir artış olmayacağını ve son zammın 2024 yıl sonuna kadar geçerli olacağını duyurmuştu.

2023 yılında uygulanan asgari ücret tutarı 11.402,32 TL olarak belirlenmişti. 2023 Aralık ayı itibari ile Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmış ve 2024 zam oranı %49 olarak belirlenmişti. Bu kararın ardından milyonlarca işçinin asgari ücreti net 17.002,12 TL, brüt ücreti ise 20.002,50 olarak güncellenmişti.

Tüm bu gelişmelerin ardından milyonlarca asgari ücretliyi ilgilendiren açıklama ünlü ekonomistten geldi. Ekonomist Murat Özsoy, enflasyon karşısında zamların yeterli olmadığını vurgulayarak kulis bilgisini milyonlarla paylaştı.

Sözcü TV'ye konuşan ekonomist Murat Özsoy yapılan zamların enflasyonun altında kaldığını belirterek vatandaşın ekonomik olarak zorluk yaşadığını söyledi. Tek bir zam asla yeterli değil diyen ünlü ekonomist, mayıs ayında enflasyon zirve yapacak diyerek kesinlikle bir zamma daha ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Murat Özsoy aldığı kulis bilgilerine göre haziran ayında asgari ücret için yeni bir düzenleme geleceğini belirtti. Bu sene temmuz ayında zam gelmeyeceği açıklansa da enflasyona göre temmuz ayında yeni bir asgari ücret düzenlemesi yapılma ihtimali olduğunu belirtti. Aynı zamanda kamuoyunda zamların yeniden gündeme geleceğine ekledi