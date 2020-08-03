Asgari ücret zam var mı? Yeni zam asgari ücret Ağustos

Asgari ücrete zamn beklentisi Ağustos ayında da konuşuluyor. Zam asgari ücret ağustos ayı içerisinde herhangi bir resmi açıklama henüz yapılmadı. Vatandaşlar merak ediyor ve asgari ücret konusunda yapılabilecek zamn gelişmesi olacak mı? Asgari ücret ağustos zam şeklinde aramaların detayları haberimizde...

03 Ağustos 2020 07:29
Asgari ücret zam var mı? Yeni zam asgari ücret Ağustos
Asgari ücret zam konusunda ortaya çıkan gelişmeler bulunuyor. Asgari ücret konusunda değişiklik var m? Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücret ile ilgili ortaya çıkan tüm detaylara yer vermeye çalıştık. Kişinin alabileceği en düşük aylık maaş anlamına gelen asgari ücret zam var mı ile ilgili detaylar haberleri yer alıyor.

Asgari ücret detayları ile ilgili yeni gelişme var mı? Asgari ücret konusu ve bilinmesi gerekenler bulunmaktadır.

ASGARİ ÜCRET ZAM OLACAK MI?
Asgari ücret 2020 zammı, geçen yıla göre net yüzde 15,03 oranında artırıldı. Asgari ücrette Ağustos ayı içerisinde zam yapılacağı konusu ile ilgili resmi bir duyuru yok. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiği takdirde sitemizde bulabilirsiniz.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Yapılan bu zamla birlikte 2020 yılında brüt asgari ücret 2.943,00 TL olarak belirlendi. Asgari ücretin net tutarı ise 2.324,70 TL oldu.
2020 AGİ NE KADAR OLDU?

Bekar 220,73TL

Evli eşi çalışmayan 264,87 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışan 220,73 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL

ASGARİ ÜCRET KİMLERİ KAPSIYOR?

Asgari ücret, aşağıda tam metni yer alan yönetmelikte de belirtildiği gibi, sadece 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi olan iş kollarını ya da çalışanları değil, her türlü işçinin çalıştığı, tüm iş kollarını kapsamaktadır.

DİĞER ÜLKELERDE ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Dünyada en yüksek asgari ücret ise yıllık 28 bin 768 dolar ile Avustralya'da uygulanıyor.

ASGARİ ÜCRET KİMLER TARAFINDAN BELİRLENİYOR?

Türkiye'de asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenmektedir. Bu komisyonda 15 üye bulunuyor. Komisyon üyeleri; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 2 temsilci, TÜİK temsilcisi, Kalkınma Bakanlığı temsilcisi ve Hazine Müsteşarlığı temsilcisi, bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilci, bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilcidir.

Bu tabloya göre, 15 kişilik komisyonda 10 kişi, işveren örgütleri ve devlet kurumlarının temsilcilerinden oluşurken işçiler 5 kişi ile temsil edilmektedir. Oyların eşitliği halinde, Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılıyor. Komisyonun ücretin belirlenmesine ilişkin kararı kesin ve itiraz hakkı bulunmuyor.

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