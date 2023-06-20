ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU, OLACAK 2023 son dakika | Yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak, ne zaman?





BRÜT ASGARİ ÜCRET (GÜNLÜK) 333,60 TL BRÜT ASGARİ ÜCRET (AYLIK) 10.008 TL SGK İŞÇİ PRİMİ (%14) 1.401,12 TL SGK İŞSİZLİK PRİMİ (%1) 100,08 TL KESİNTİLER TOPLAMI (%15) 1.501,20 TL NET ASGARİ ÜCRET 8.506,80 TL BRÜT ASGARİ ÜCRET 10.008 TL SGK PRİMİ İŞVEREN PAYI (%20,5) 2.051,64 TL SGK İŞSİZLİK PRİMİ İŞVEREN PAYI (%2) 200,16 TL İŞVERENE MALİYETİ 12.259,80 TL İŞVERENE MALİYETİ (5 PUANLIK İNDİRİMLE) 11.759,40 TL 2023 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri



70.000 TL'ye kadar %15 150.000 TL'nin 70.000 TL'si için 10.500 TL, fazlası %20 550.000 TL'nin 150.000 TL'si için 26.500 TL, fazlası %27 1.900.000 TL'nin 550.000 TL'si için 134.500 TL, fazlası %35 1.900.000 TL'den fazlasının 1.900.000 TL'si için 607.000 TL, fazlası %40 2023 Yılı Engellilik İndirimleri



1.Derece Engellilik İndirimi 4.400 TL 2.Derece Engellilik İndirimi 2.600 TL 3.Derece Engellilik İndirimi 1.100 TL 2023 Yılı Yemek ve Yol Yardımı Gelir Vergisi İstisnası



Yemek Yardımı 110 TL Yol Yardımı 56 TL 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedeline ilişkin istisna tutarı 110 TL olarak belirlenmiştir.



Gelir Vergisi Kanunu'nun 23'üncü maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce hizmet erbabının iş yerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 56,00 TL olarak tespit edilmiştir. (323 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği)



2023 Yılı Prime Esas Kazanç Taban ve Tavan Tutarları



Alt Sınır Üst Sınır Günlük 333,60 TL 2.502 TL Aylık 10.008 TL 75.060 TL SGK – İstisna Olacak Kazanç Miktarları



Yemek Parası (Oran Genelgeyle Değişebilir) 78,90 TL* Çocuk Yardımı (Aylık) 200,16 TL Aile Yardımı (Aylık) 1.000,80 TL 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların;



Yemek parası: 1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında; 333,60 TL x % 23,65 =78,90 TL (*),



Çocuk zammı: 1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında; 10.008,00 TL x % 2 = 200,16 TL (Aylık),



Aile zammı (yardımı): 1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında; 10.008,00 TL x %10 = 1.000,80 TL (Aylık) tutarındaki kazançları, prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.



*Günlük yemek parası istisna tutarı yayımlanacak yeni genelgeyle değişebilir.



ASGARİ ÜCRETLE 1,2,3 İŞÇİ İŞVEREN MALİYETİ NE KADAR OLACAK?



Asgari ücrete ilk 6 aylık enflasyon yansıtılırsa, bu tahmine göre halen 8 bin 506 lira 80 kuruş olan net asgari ücret 10 bin 329 lira 80 kuruşa yükselecek. Eğer refah payı da eklenirse bu durumda artış yüzde 30 ya da 35'i bulabilecek. Geçen yıl Temmuz'daki gibi yüzde 30'luk bir ara zam yapılırsa, net asgari ücret 11 bin 58 liraya çıkacak. Yüzde 35'lik bir zam ise net asgari ücreti 11 bin 484 liraya taşıyacak. Bu arada asgari ücretten vergi alınmaması uygulaması da devam edecek. Bu durumda asgari ücretin işverene maliyeti şöyle hesaplanabilir:



Brüt asgari ücret (aylık): 10.008 TL



İŞVERENE MALİYETİ: 12.259,80 TL



YÜZDE 30 ZAM:



BRÜT asgari ücret: 13.010 TL



İŞVERENE MALİYETİ : 15.937,25 TL



YÜZDE 35 ZAM:



BRÜT asgari ücret: 13.500 TL



İŞVERENE MALİYETİ : 16.537,5 TL



YÜZDE 40 ZAM



BRÜT asgari ücret: 14.010 TL



İŞVERENE MALİYETİ: 19.614 TL



YÜZDE 45 ZAM



BRÜT asgari ücret: 14.511 TL



İŞVERENE MALİYETİ: 17.775,975 TL



YÜZDE 50 ZAM



BRÜT asgari ücret: 15.012 TL



İŞVERENE MALİYETİ: 18.389,7 T



Asgari ücretin işverene maliyeti 2023 yılında aşağıdaki gibidir:193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedeline ilişkin istisna tutarı 110 TL olarak belirlenmiştir.Gelir Vergisi Kanunu'nun 23'üncü maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce hizmet erbabının iş yerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 56,00 TL olarak tespit edilmiştir. (323 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği)5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların;1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında; 333,60 TL x % 23,65 =78,90 TL (*),1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında; 10.008,00 TL x % 2 = 200,16 TL (Aylık),1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında; 10.008,00 TL x %10 = 1.000,80 TL (Aylık) tutarındaki kazançları, prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.*Günlük yemek parası istisna tutarı yayımlanacak yeni genelgeyle değişebilir.Asgari ücrete ilk 6 aylık enflasyon yansıtılırsa, bu tahmine göre halen 8 bin 506 lira 80 kuruş olan net asgari ücret 10 bin 329 lira 80 kuruşa yükselecek. Eğer refah payı da eklenirse bu durumda artış yüzde 30 ya da 35'i bulabilecek. Geçen yıl Temmuz'daki gibi yüzde 30'luk bir ara zam yapılırsa, net asgari ücret 11 bin 58 liraya çıkacak. Yüzde 35'lik bir zam ise net asgari ücreti 11 bin 484 liraya taşıyacak. Bu arada asgari ücretten vergi alınmaması uygulaması da devam edecek. Bu durumda asgari ücretin işverene maliyeti şöyle hesaplanabilir:İŞVERENE MALİYETİ: 12.259,80 TLYÜZDE 30 ZAM:BRÜT asgari ücret: 13.010 TLİŞVERENE MALİYETİ : 15.937,25 TLYÜZDE 35 ZAM:İŞVERENE MALİYETİ : 16.537,5 TLYÜZDE 40 ZAMİŞVERENE MALİYETİ: 19.614 TLYÜZDE 45 ZAMİŞVERENE MALİYETİ: 17.775,975 TLYÜZDE 50 ZAMİŞVERENE MALİYETİ: 18.389,7 T

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantı saati netlik kazandı. 13 Haziran'da gerçekleştirilen ilk toplantının ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı 19 Haziran'da gerçekleştirdi. 7 milyondan fazla çalışanı ve dolaylı olarak tüm çalışanları etkileyen asgari ücret zammı için gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantıya çevrildi. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay "Perşembe'yi bulmadan bir neticeye varılacağını ümit ediyorum" ifadelerini kullandı. İşte 2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantı tarihi ve saatine ilişkin merak edilen detaylar...2023 asgari ücret zammı için 2. toplantının sona ermesiyle birlikte, yüz binlerce asgari ücretli çalışan tarafından son durum sorgulanmaya başladı. Asgari ücret ara zammı için hükümet, işçi ve işveren kesimleri arasında zam pazarlığı sürmeye devam ederken, yapılacak olan zammın ne kadar olacağı merak ediliyor. İşte ayrıntılar...Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete ara zammı belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını yaptı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki basına kapalı toplantı, yaklaşık 2,5 saat sürdü.Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl'ın başkanlığındaki toplantıya, işçileri temsilen TÜRK-İŞ, işverenleri temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyetleri katıldı.Toplantının ardından, TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar basın mensuplarına açıklamada bulundu.Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun görüşmelerine devam edeceğini belirten Ağar, hafta içerisinde sonuca ulaşmak için tekrar bir araya geleceklerini bildirdi.Asgari ücretteki artışın alım gücü ve günün şartları dikkate alınarak yapılmasını istediklerini dile getiren Ağar, şöyle konuştu:"Hükümet ve işveren tarafından henüz bir rakam masaya gelmedi. İşçiler olarak biz de rakam söylemedik. Kafamızda rakamlar var. Görüşmelerin sonucunda mutabakat sağlanacağını düşünüyoruz ama istediğimiz rakam olmaz ise muhalefet şerhini koyarız."Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "Belli bir noktaya geldik, yarın Çalışma Bakanı ile görüşeceğim. Perşembe gününe kadar neticenlendireceğiz."" dedi.Görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen Atalay şunları söyledi:"Perşembeyi bulmadan bir neticeye varılacağını umut ediyorum. Taleplerimizi sayın Cumhurbaşkanımıza ilettim. Perşembeyi bulmaz diye umut ediyorum. Bir görelim bakalım ne çıkacak. Bizim talep ettiğimize yakın bir rakam olacağını umut ediyorum. Perşembeye kalmadan bitireceğimizi düşünüyorum. Yarın açıklanma ihtimali yüzde 50."Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını yaptı. 13 Haziran'daki ilk görüşmenin ardından tarafların yeniden bir araya geldiği toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü.Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl'ın başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen Türk-İş, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katıldı.Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları sundu.Gözler, doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamına çevrildi.Bu kapsamda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira olarak uygulanan mevcut rakama yapılacak artışı belirlemek için 19 Haziran'da 2. kez toplandı.Yapılacak olan 3. toplantı sonrasında asgari ücret ara zammının açıklanması bekleniyor.Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında bugün saat 11.00'de 3. kez toplanacak.Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında 4 kez toplanıyor.Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.