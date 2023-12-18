Asgari ücret komisyonu 3. toplantı ne zaman? 2023/2024

Asgari ücret 2024 için komisyon görüşmeleri başlıyor. Peki asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte asgari ücret toplantısı Aralık 2023 son gelişmeler...



ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU 3. TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde, 11 Aralık'ta ilk toplantısını gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını bugün yapacak. Üçüncü toplantısı ise 25 Aralık Pazartesi günü gerçkeleştirilecek.



ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU 2. TOPLANTISI BUGÜN!



Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç devam ediyor.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirilen 11 Aralık'taki ilk toplantı sonrasında Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Bu toplantı, pazarlık çerçevesini belirleme açısından önem taşımakta olup, temel ekonomik verilerin değerlendirileceği bir platform sunmaktadır.



Toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşması beklenmektedir.



Henüz rakam telaffuz etmeyen işçi ve işveren tarafı, sunulacak ekonomik veri ve raporların ardından pazarlıklarına başlayacaktır.



Toplantının açılış konuşmasını yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hükümet olarak hakem rolü üstlenerek, işçi ve işverenler arasında yeni asgari ücret rakamını belirleme hedefinde olduklarını ifade etti.



Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, süreci dengeli bir rakam ve mutabakatla tamamlama arzusunda olduklarını belirtti.



TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, enflasyon verilerine yönelik eleştirilerde bulunarak, yeni asgari ücretin işçilerin ve toplumun beklentilerine uygun olmasını talep etti.



Açılış konuşmalarının ardından komisyon üyelerine söz verildi. TÜRK-İŞ heyetinde yer alan Adana'da hastanede işçi olarak çalışan Hatice Akgedik, Ankara'da kasiyerlik yapan Meliha Nur Şıkbudak, Çorum'da enerji sektöründe çalışan Saffet Canbaz ve Bolu'da karayollarında işçi olan Durmuş Öztürk, geçim şartlarını anlatarak, yeni yılda geçinebilecek ücret taleplerini dile getirdi.



Asgari ücret nasıl belirleniyor?



Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenmektedir.



Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belli tarihlerde toplanmaktadır.



Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar vermektedir. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul edilmektedir.



Asgari ücret net 11 bin 402 lira



Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanmaktadır.



Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturmaktadır.

Haber ile daha fazlasına ulaşın: