Haber Tarihi: 16 Aralık 2023 17:45 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 17:45

Asgari ücret komisyonu 2. toplantı ne zaman? 2023/2024 Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını yapacak. Peki, asgari ücret komisyonu ne zaman toplanacak? 2023/2024 Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Asgari ücret komisyonu 2. toplantı ne zaman? 2023/2024 Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta?
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Asgari ücret 2024 için komisyon görüşmeleri başlıyor. Peki asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte asgari ücret toplantısı Aralık 2023 son gelişmeler...

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren uygulanacak asgari ücreti belirlemek amacıyla toplandı. 15 üyeden oluşan komisyonun ilk toplantısı 11 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirildi.

Görüşmelerin devamı, ikinci toplantının Türk-İş ev sahipliğinde yapılacağı belirtilen aşamada devam edecek. Üçüncü ve son toplantı ise işveren tarafını temsil eden TİSK'in ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Komisyonun kararları, oy çokluğuyla alınacak ve yeni yılda geçerli olacak asgari ücret kamuoyuna açıklanacak. Toplantılarda, enflasyon, geçim endeksleri ve genel ücret seviyesi gibi faktörler dikkate alınarak asgari ücret belirlenecek.

Temmuz ayında yapılan ara zammın ardından asgari ücret net 11,402 liraya yükselmişti. Yeni belirlenecek asgari ücretin diğer ücretler üzerindeki etkisi göz önüne alındığında, bu sürecin ekonomik önemi büyük.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, TRT Haber'de yaptığı değerlendirmede, ilk toplantının genellikle çalışma takviminin belirleneceği bir aşama olduğunu belirtti. Tarafların ekonomik ve sosyal durumları paylaşabileceği bir toplantı olduğunu ifade eden Zengin, rakamların daha sonraki toplantılarda belirlenebileceğini düşündüğünü vurguladı.
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