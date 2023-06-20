ASGARİ ÜCRET İŞVERENE MALİYETİ NE KADAR 2023 | SGK, sigorta işveren maliyeti ne kadar?

Asgari ücret ne oldu? Birim: TL 2022 Ocak 2022 Temmuz 2023 Ocak 2023 Temmuz Değişim Brüt asgari ücret 5,004 6,471 10,008 13,414 3,406 SGK primi işçi payı 701 906 1,401 1,878 477 İşsizlik sigortası primi işçi payı 50 65 100 134 34 Net asgari ücret 4,253 5,500 8,507 11,402 2,895 SGK primi işveren payı 776 1,003 1,551 2,079 528 İşsizlik sigortası primi işveren payı 100 129 200 268 68 İşverene maliyet 5,880 7,603 11,759 15,761 4,002 Ocak ayına göre artış oranı (%) 34.02 Temmuz 2022'ye göre artış oranı (%) 107.29





Asgari ücretin işverene maliyeti 2023 yılında aşağıdaki gibidir:



BRÜT ASGARİ ÜCRET (GÜNLÜK) 333,60 TL BRÜT ASGARİ ÜCRET (AYLIK) 10.008 TL SGK İŞÇİ PRİMİ (%14) 1.401,12 TL SGK İŞSİZLİK PRİMİ (%1) 100,08 TL KESİNTİLER TOPLAMI (%15) 1.501,20 TL NET ASGARİ ÜCRET 8.506,80 TL BRÜT ASGARİ ÜCRET 10.008 TL SGK PRİMİ İŞVEREN PAYI (%20,5) 2.051,64 TL SGK İŞSİZLİK PRİMİ İŞVEREN PAYI (%2) 200,16 TL İŞVERENE MALİYETİ 12.259,80 TL İŞVERENE MALİYETİ (5 PUANLIK İNDİRİMLE) 11.759,40 TL 2023 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri



70.000 TL'ye kadar %15 150.000 TL'nin 70.000 TL'si için 10.500 TL, fazlası %20 550.000 TL'nin 150.000 TL'si için 26.500 TL, fazlası %27 1.900.000 TL'nin 550.000 TL'si için 134.500 TL, fazlası %35 1.900.000 TL'den fazlasının 1.900.000 TL'si için 607.000 TL, fazlası %40 2023 Yılı Engellilik İndirimleri



1.Derece Engellilik İndirimi 4.400 TL 2.Derece Engellilik İndirimi 2.600 TL 3.Derece Engellilik İndirimi 1.100 TL 2023 Yılı Yemek ve Yol Yardımı Gelir Vergisi İstisnası



Yemek Yardımı 110 TL Yol Yardımı 56 TL 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedeline ilişkin istisna tutarı 110 TL olarak belirlenmiştir.



Gelir Vergisi Kanunu'nun 23'üncü maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce hizmet erbabının iş yerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 56,00 TL olarak tespit edilmiştir. (323 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği)



2023 Yılı Prime Esas Kazanç Taban ve Tavan Tutarları



Alt Sınır Üst Sınır Günlük 333,60 TL 2.502 TL Aylık 10.008 TL 75.060 TL SGK – İstisna Olacak Kazanç Miktarları



Yemek Parası (Oran Genelgeyle Değişebilir) 78,90 TL* Çocuk Yardımı (Aylık) 200,16 TL Aile Yardımı (Aylık) 1.000,80 TL 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların;



Yemek parası: 1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında; 333,60 TL x % 23,65 =78,90 TL (*),



Çocuk zammı: 1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında; 10.008,00 TL x % 2 = 200,16 TL (Aylık),



Aile zammı (yardımı): 1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında; 10.008,00 TL x %10 = 1.000,80 TL (Aylık) tutarındaki kazançları, prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.



*Günlük yemek parası istisna tutarı yayımlanacak yeni genelgeyle değişebilir.



ASGARİ ÜCRETLE 1,2,3 İŞÇİ İŞVEREN MALİYETİ NE KADAR OLACAK?



Asgari ücrete ilk 6 aylık enflasyon yansıtılırsa, bu tahmine göre halen 8 bin 506 lira 80 kuruş olan net asgari ücret 10 bin 329 lira 80 kuruşa yükselecek. Eğer refah payı da eklenirse bu durumda artış yüzde 30 ya da 35'i bulabilecek. Geçen yıl Temmuz'daki gibi yüzde 30'luk bir ara zam yapılırsa, net asgari ücret 11 bin 58 liraya çıkacak. Yüzde 35'lik bir zam ise net asgari ücreti 11 bin 484 liraya taşıyacak. Bu arada asgari ücretten vergi alınmaması uygulaması da devam edecek. Bu durumda asgari ücretin işverene maliyeti şöyle hesaplanabilir:



Brüt asgari ücret (aylık): 10.008 TL



İŞVERENE MALİYETİ: 12.259,80 TL



YÜZDE 30 ZAM:



BRÜT asgari ücret: 13.010 TL



İŞVERENE MALİYETİ : 15.937,25 TL



YÜZDE 35 ZAM:



BRÜT asgari ücret: 13.500 TL



İŞVERENE MALİYETİ : 16.537,5 TL



YÜZDE 40 ZAM



BRÜT asgari ücret: 14.010 TL



İŞVERENE MALİYETİ: 19.614 TL



YÜZDE 45 ZAM



BRÜT asgari ücret: 14.511 TL



İŞVERENE MALİYETİ: 17.775,975 TL



YÜZDE 50 ZAM



BRÜT asgari ücret: 15.012 TL



İŞVERENE MALİYETİ: 18.389,7 T



193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedeline ilişkin istisna tutarı 110 TL olarak belirlenmiştir.Gelir Vergisi Kanunu'nun 23'üncü maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce hizmet erbabının iş yerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 56,00 TL olarak tespit edilmiştir. (323 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği)5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların;1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında; 333,60 TL x % 23,65 =78,90 TL (*),1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında; 10.008,00 TL x % 2 = 200,16 TL (Aylık),1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında; 10.008,00 TL x %10 = 1.000,80 TL (Aylık) tutarındaki kazançları, prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.*Günlük yemek parası istisna tutarı yayımlanacak yeni genelgeyle değişebilir.Asgari ücrete ilk 6 aylık enflasyon yansıtılırsa, bu tahmine göre halen 8 bin 506 lira 80 kuruş olan net asgari ücret 10 bin 329 lira 80 kuruşa yükselecek. Eğer refah payı da eklenirse bu durumda artış yüzde 30 ya da 35'i bulabilecek. Geçen yıl Temmuz'daki gibi yüzde 30'luk bir ara zam yapılırsa, net asgari ücret 11 bin 58 liraya çıkacak. Yüzde 35'lik bir zam ise net asgari ücreti 11 bin 484 liraya taşıyacak. Bu arada asgari ücretten vergi alınmaması uygulaması da devam edecek. Bu durumda asgari ücretin işverene maliyeti şöyle hesaplanabilir:İŞVERENE MALİYETİ: 12.259,80 TLYÜZDE 30 ZAM:BRÜT asgari ücret: 13.010 TLİŞVERENE MALİYETİ : 15.937,25 TLYÜZDE 35 ZAM:İŞVERENE MALİYETİ : 16.537,5 TLYÜZDE 40 ZAMİŞVERENE MALİYETİ: 19.614 TLYÜZDE 45 ZAMİŞVERENE MALİYETİ: 17.775,975 TLYÜZDE 50 ZAMİŞVERENE MALİYETİ: 18.389,7 T

Asgari ücretli milyonlarca vatandaşın yanı sıra asgari ücretle işçi çalıştıran işverenlerin de heyecanla beklediği 2023 Temmuz asgari ücret ara zammında ilk viraja girildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını gerçekleştirmesinin ardından asgari ücretin işverene maliyeti de merak konusu oldu. İşte toplantıda konuşulan rakamlarla asgari ücretle 1,2,3 işçi işveren maliyeti hesaplaması...Yeni asgari ücretin işverene maliyeti 15 bin 762 liraAsgari ücretin 2023'ün ikinci yarısında brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak belirlenmesiyle, yeni rakamın işverene aylık maliyeti ise 15 bin 762 lira 4 kuruş olduBugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sosyal barışı ve çalışma barışını korumak için adımlar atmaya devam edeceğiz. Şimdi yeni asgari ücret tutarını açıklıyorum. 2023'ün ikinci yarısında geçerli olacak brüt asgari, ücret tutarı 13 bin 414 lira, net asgari ücret tutarı 11 bin 402 lira olarak belirlenmiştir.Yaptığımız bu artışla yüzde 34 gibi enflasyon oranının hayli üzerinde refah payını içeren bir oranla ara zammı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısına göre de asgari ücreti yüzde 107 oranında artırmış bulunuyoruz. Asgari ücreti 2002'ye göre nominal olarak 61 kat artırdık. Reel olarak da yaklaşık yüzde 312 artış sağladık. Böylece çalışanı enflasyona ezdirmediğimiz gibi refah artışından ciddi bir pay vermiş bulunuyoruz.Ayrıca şunu da açıklamak istiyorum, geçtiğimiz 6 ayda 400 lira olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki 6 ayda 500 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz.Bildiğiniz üzere asgari ücret 1 Ocak'tan itibaren 1 yıl geçerli olan bir düzenlemedir. Bugünkü açıklama emekçilerimizin enflasyona karşı alım gücünün düşmemesine yönelik yapılan bir ara zamdır. 21 yıldır olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği bu sonucun uzlaşıyla elde edilmesinde en büyük belirleyici olmuştur. Emekçiyi koruyan, üretimi ve istihdamı sürdürmeyi amaçlayan bu rakamın başta işçilerimize, işverenlerimize ve bütün milletimize hayırlı olmasını diliyorum."