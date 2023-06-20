ASGARİ ÜCRET İŞVERENE MALİYETİ HESAPLAMA 2023 | SGK, sigorta işveren maliyeti ne kadar?

Asgari ücretin işverene maliyeti 2023 yılında aşağıdaki gibidir:

BRÜT ASGARİ ÜCRET (GÜNLÜK) 333,60 TL BRÜT ASGARİ ÜCRET (AYLIK) 10.008 TL SGK İŞÇİ PRİMİ (%14) 1.401,12 TL SGK İŞSİZLİK PRİMİ (%1) 100,08 TL KESİNTİLER TOPLAMI (%15) 1.501,20 TL NET ASGARİ ÜCRET 8.506,80 TL BRÜT ASGARİ ÜCRET 10.008 TL SGK PRİMİ İŞVEREN PAYI (%20,5) 2.051,64 TL SGK İŞSİZLİK PRİMİ İŞVEREN PAYI (%2) 200,16 TL İŞVERENE MALİYETİ 12.259,80 TL İŞVERENE MALİYETİ (5 PUANLIK İNDİRİMLE) 11.759,40 TL

70.000 TL'ye kadar %15 150.000 TL'nin 70.000 TL'si için 10.500 TL, fazlası %20 550.000 TL'nin 150.000 TL'si için 26.500 TL, fazlası %27 1.900.000 TL'nin 550.000 TL'si için 134.500 TL, fazlası %35 1.900.000 TL'den fazlasının 1.900.000 TL'si için 607.000 TL, fazlası %40

1.Derece Engellilik İndirimi 4.400 TL 2.Derece Engellilik İndirimi 2.600 TL 3.Derece Engellilik İndirimi 1.100 TL

Yemek Yardımı 110 TL Yol Yardımı 56 TL

Alt Sınır Üst Sınır Günlük 333,60 TL 2.502 TL Aylık 10.008 TL 75.060 TL

Yemek Parası (Oran Genelgeyle Değişebilir) 78,90 TL* Çocuk Yardımı (Aylık) 200,16 TL Aile Yardımı (Aylık) 1.000,80 TL

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedeline ilişkin istisna tutarı 110 TL olarak belirlenmiştir.Gelir Vergisi Kanunu'nun 23'üncü maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce hizmet erbabının iş yerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 56,00 TL olarak tespit edilmiştir. (323 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği)5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların;1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında; 333,60 TL x % 23,65 =78,90 TL (*),1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında; 10.008,00 TL x % 2 = 200,16 TL (Aylık),1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında; 10.008,00 TL x %10 = 1.000,80 TL (Aylık) tutarındaki kazançları, prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.*Günlük yemek parası istisna tutarı yayımlanacak yeni genelgeyle değişebilir.Asgari ücrete ilk 6 aylık enflasyon yansıtılırsa, bu tahmine göre halen 8 bin 506 lira 80 kuruş olan net asgari ücret 10 bin 329 lira 80 kuruşa yükselecek. Eğer refah payı da eklenirse bu durumda artış yüzde 30 ya da 35'i bulabilecek. Geçen yıl Temmuz'daki gibi yüzde 30'luk bir ara zam yapılırsa, net asgari ücret 11 bin 58 liraya çıkacak. Yüzde 35'lik bir zam ise net asgari ücreti 11 bin 484 liraya taşıyacak. Bu arada asgari ücretten vergi alınmaması uygulaması da devam edecek. Bu durumda asgari ücretin işverene maliyeti şöyle hesaplanabilir:İŞVERENE MALİYETİ: 12.259,80 TLYÜZDE 30 ZAM:BRÜT asgari ücret: 13.010 TLİŞVERENE MALİYETİ : 15.937,25 TLYÜZDE 35 ZAM:İŞVERENE MALİYETİ : 16.537,5 TLYÜZDE 40 ZAMİŞVERENE MALİYETİ: 19.614 TLYÜZDE 45 ZAMİŞVERENE MALİYETİ: 17.775,975 TLYÜZDE 50 ZAMİŞVERENE MALİYETİ: 18.389,7 T