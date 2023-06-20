Haber Tarihi: 20 Haziran 2023 10:31 - Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2023 10:31

ASGARİ ÜCRET İŞVERENE MALİYETİ HESAPLAMA 2023 | SGK, sigorta işveren maliyeti ne kadar?

Asgari ücretin açıklanmasıyla işverene maliyeti gündemdeki önemini koruyor. Milyonlarca asgari ücretli için beklenen rakam belli oldu. 2023 yılında asgari ücretle çalışanlar net olarak 8 bin 506 TL olarak açıklanmıştı. Herkes işçinin alacağı ücrete odaklanırken işverenler ise bu durumun kendilerine olan maliyetini hesaplamaya çalışıyor. 2022 yılında asgari ücrete zam yapılarak 5.500 TL seviyesine yükseltilmişti. 2023 yılında ise asgari ücret 54,66 artarak 8 bin 506 TL seviyesine yükseldi. Peki 2023 Asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar, kaç TL olacak? İşte, detaylar….

ASGARİ ÜCRET İŞVERENE MALİYETİ HESAPLAMA 2023 | SGK, sigorta işveren maliyeti ne kadar?
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Asgari ücretli milyonlarca vatandaşın yanı sıra asgari ücretle işçi çalıştıran işverenlerin de heyecanla beklediği 2023 Temmuz asgari ücret ara zammında ilk viraja girildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını gerçekleştirmesinin ardından asgari ücretin işverene maliyeti de merak konusu oldu. İşte toplantıda konuşulan rakamlarla asgari ücretle 1,2,3 işçi işveren maliyeti hesaplaması...
ASGARİ ÜCRET İŞVERENE MALİYETİ 2023

Asgari ücretin işverene maliyeti 2023 yılında aşağıdaki gibidir:

BRÜT ASGARİ ÜCRET (GÜNLÜK) 333,60 TL
BRÜT ASGARİ ÜCRET (AYLIK) 10.008 TL
SGK İŞÇİ PRİMİ (%14) 1.401,12 TL
SGK İŞSİZLİK PRİMİ (%1) 100,08 TL
KESİNTİLER TOPLAMI (%15) 1.501,20 TL
NET ASGARİ ÜCRET 8.506,80 TL
BRÜT ASGARİ ÜCRET 10.008 TL
SGK PRİMİ İŞVEREN PAYI (%20,5) 2.051,64 TL
SGK İŞSİZLİK PRİMİ İŞVEREN PAYI (%2) 200,16 TL
İŞVERENE MALİYETİ 12.259,80 TL
İŞVERENE MALİYETİ (5 PUANLIK İNDİRİMLE) 11.759,40 TL
2023 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri

70.000 TL'ye kadar %15
150.000 TL'nin 70.000 TL'si için 10.500 TL, fazlası %20
550.000 TL'nin 150.000 TL'si için 26.500 TL, fazlası %27
1.900.000 TL'nin 550.000 TL'si için 134.500 TL, fazlası %35
1.900.000 TL'den fazlasının 1.900.000 TL'si için 607.000 TL, fazlası %40
2023 Yılı Engellilik İndirimleri

1.Derece Engellilik İndirimi 4.400 TL
2.Derece Engellilik İndirimi 2.600 TL
3.Derece Engellilik İndirimi 1.100 TL
2023 Yılı Yemek ve Yol Yardımı Gelir Vergisi İstisnası

Yemek Yardımı 110 TL
Yol Yardımı 56 TL
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedeline ilişkin istisna tutarı 110 TL olarak belirlenmiştir.

Gelir Vergisi Kanunu'nun 23'üncü maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce hizmet erbabının iş yerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 56,00 TL olarak tespit edilmiştir. (323 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği)


2023 Yılı Prime Esas Kazanç Taban ve Tavan Tutarları

  Alt Sınır Üst Sınır
Günlük 333,60 TL 2.502 TL
Aylık 10.008 TL 75.060 TL
SGK – İstisna Olacak Kazanç Miktarları

Yemek Parası (Oran Genelgeyle Değişebilir) 78,90 TL*
Çocuk Yardımı (Aylık) 200,16 TL
Aile Yardımı (Aylık) 1.000,80 TL
5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların;

Yemek parası: 1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında; 333,60 TL x % 23,65 =78,90 TL (*),

Çocuk zammı: 1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında; 10.008,00 TL x % 2 = 200,16 TL (Aylık),

Aile zammı (yardımı): 1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında; 10.008,00 TL x %10 = 1.000,80 TL (Aylık) tutarındaki kazançları, prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

*Günlük yemek parası istisna tutarı yayımlanacak yeni genelgeyle değişebilir.

ASGARİ ÜCRETLE 1,2,3 İŞÇİ İŞVEREN MALİYETİ NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete ilk 6 aylık enflasyon yansıtılırsa, bu tahmine göre halen 8 bin 506 lira 80 kuruş olan net asgari ücret 10 bin 329 lira 80 kuruşa yükselecek. Eğer refah payı da eklenirse bu durumda artış yüzde 30 ya da 35'i bulabilecek. Geçen yıl Temmuz'daki gibi yüzde 30'luk bir ara zam yapılırsa, net asgari ücret 11 bin 58 liraya çıkacak. Yüzde 35'lik bir zam ise net asgari ücreti 11 bin 484 liraya taşıyacak. Bu arada asgari ücretten vergi alınmaması uygulaması da devam edecek. Bu durumda asgari ücretin işverene maliyeti şöyle hesaplanabilir:

Brüt asgari ücret (aylık): 10.008 TL

İŞVERENE MALİYETİ: 12.259,80 TL

YÜZDE 30 ZAM:

BRÜT asgari ücret: 13.010 TL

İŞVERENE MALİYETİ : 15.937,25 TL

YÜZDE 35 ZAM:

BRÜT asgari ücret: 13.500 TL

İŞVERENE MALİYETİ : 16.537,5 TL

YÜZDE 40 ZAM

BRÜT asgari ücret: 14.010 TL

İŞVERENE MALİYETİ: 19.614 TL

YÜZDE 45 ZAM

BRÜT asgari ücret: 14.511 TL

İŞVERENE MALİYETİ: 17.775,975 TL

YÜZDE 50 ZAM

BRÜT asgari ücret: 15.012 TL

İŞVERENE MALİYETİ: 18.389,7 T

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