Haber Tarihi: 25 Aralık 2023 16:44 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 16:44

Asgari ücret bugün açıklanacak mı? 2024 Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret bugün açıklanacak mı, ne zaman açıklanacak sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere müzakerelerini sürdürüyor. Yeni asgari ücretin, hafta bitmeden açıklanması bekleniyor. Peki, asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3.toplantısını ayın kaçında gerçekleştirilecek?

Asgari ücret bugün açıklanacak mı? 2024 Asgari ücret ne zaman açıklanacak?
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2024 asgari ücret zammı için kritik viraja girildi. İşçi, işveren ve hükümet kesiminin yer aldığı asgari ücret tespit komisyonun 3. toplantıyı ne zaman yapacağı merak ediliyor. Yapılan 2. toplantıda bir ücret konuşulmazken, 3. toplantı sonrasında asgari ücret zammında rakamın belli olması bekleniyor. Peki, Asgari ücret 3. toplantı ne zaman, ne kadar olacak? Tespit komisyonu ne zaman toplanacak?

ASGARİ ÜCRET BUGÜN AÇIKLANACAK MI?
Türkiye'de milyonlarca çalışan her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantılarından çıkacak asgari ücret rakamını bekliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 11 Aralık, ikinci toplantısını ise 18 Aralık'ta yaptı. Toplantıların ardından asgari ücret için herhangi bir rakam paylaşılmadı. 

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı'nın 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olması için en geç o tarihte Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, asgari ücretin bu hafta başında açıklanması bekleniyor. ,

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücret için son toplantı 18 Aralık tarihinde gerçekleşti. Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücrette 3. toplantının tam günü ve saati henüz duyurulmadı. Fakat toplantının 25-29 Aralık tarihlerinde yani önümüzdeki hafta içinde yapılması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret, bugün bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde ise net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücrete gelecek olası zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar şöyle:

Zam Oranı Net Asgari Ücret Brüt Asgari Ücret
Yüzde 35 15 bin 392 18 bin 109
Yüzde 40 15 bin 962 18 bin 779
Yüzde 45 16 bin 532 19 bin 450
Yüzde 50 17 bin 103 20 bin 121
Yüzde 55 17 bin 673 20 bin 791
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