Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman? 2023/2024 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret 2024 için komisyon görüşmeleri başlıyor. Peki asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte asgari ücret toplantısı Aralık 2023 son gelişmeler...ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU 3. TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde, 11 Aralık'ta ilk toplantısını gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını bugün yapacak. Üçüncü toplantısı ise 25 Aralık Pazartesi günü gerçkeleştirilecek.ASGARİ ÜCRET ZAMMI: NE KADAR OLACAK?
Asgari Ücret Komisyonu'nun ikinci toplantısı 18 Aralık'ta Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapıldı. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar toplantısı sonrası yaptığı açıklamada rakam telaffuz etmedi. Komisyonun bir karara henüz varmadığını, görüşmelerin süratle devam edeceğini, kısa zaman içinde karara varacaklarını söyleyen Ağar, bu hafta içinde tekrar bir araya geleceklerini ekledi.
Peki, asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamları nasıl olacak?
Asgari ücret şu anda brüt 13 bin 414 Türk Lirası
(TL), vergiler ve kesintiler düştüğünde ise net 11 bin 402 TL
olarak uygulanıyor.
|Zam Oranı
|Net Asgari Ücret
|Brüt Asgari Ücret
|Yüzde 35
|15 bin 392
|18 bin 109
|Yüzde 40
|15 bin 962
|18 bin 779
|Yüzde 45
|16 bin 532
|19 bin 450
|Yüzde 50
|17 bin 103
|20 bin 121
|Yüzde 55
|17 bin 673
|20 bin 791
Asgari ücrete 2024 yılı için yüzde 30
zam gelmesi durumunda brüt 17 bin 438 TL
, net 14 bin 882 TL
olacak.
Zammın yüzde 35
oranında gerçekleşmesi halinde brüt asgari ücret 18 bin 109 TL
'ye yükselecek, net olarak ise 15 bin 392 TL
olacak. Yüzde 40
zam gelmesi durumunda ise brüt asgari ücret 18 bin 779 TL
olacak, işçinin cebine ise 15 bin 962 TL
girecek.
Yapılacak zammın yüzde 45
'i bulması durumunda brüt asgari ücret 19 bin 450 TL
olacak, net asgari ücret ise 16 bin 532 TL
'ye yükselecek.
Zammın yüzde 50
oranında gerçekleşmesi halinde brüt asgari ücret 20 bin 121 TL
'ye yükselecek, net olarak ise 17 bin 103 TL
olacak.
Asgari ücrete yüzde 55
zam gelmesi durumunda brüt 20 bin 791 TL
, net 17 bin 673 TL
olacak.