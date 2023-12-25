Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman 2023/2024

2024 asgari ücret zammı için kritik viraja girildi. İşçi, işveren ve hükümet kesiminin yer aldığı asgari ücret tespit komisyonun 3. toplantıyı ne zaman yapacağı merak ediliyor. Yapılan 2. toplantıda bir ücret konuşulmazken, 3. toplantı sonrasında asgari ücret zammında rakamın belli olması bekleniyor. Peki, Asgari ücret 3. toplantı ne zaman, ne kadar olacak? Tespit komisyonu ne zaman toplanacak?

Asgari ücret için son toplantı 18 Aralık tarihinde gerçekleşti. 2. toplantının ardından ise gözler asgari ücret için 3. toplantı tarihine çevrildi.

Asgari ücrette 3. toplantının tam günü ve saati henüz duyurulmadı. Fakat toplantının 25-29 Aralık tarihlerinde yani önümüzdeki hafta içinde yapılması bekleniyor.

Tarihin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kısa zaman sonra duyurulması bekleniyor.

Komisyon ilk toplantısını geçen hafta gerçekleştirmişti. Toplantının açılışında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "2024 yılı asgari ücretinin çalışanlarımızı korurken, istihdam hedeflerimizi de korumasını sağlayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol ise "Hem çalışanlar, hem işverenler, hem de devletimiz için kutuplaşmadan uzak bir süreç olmasını istiyoruz. Dengeli bir rakam ve mutabakat ile süreci tamamlamak umudundayız" açıklamasında bulundu.

Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar ise:

"Hepimiz biliyoruz ki asgari ücret bir koruma ücretidir. Fiyat artışları her alanda devam etmektedir. Alınan tedbirler henüz işçinin mutfağına yansımamıştır. Açıklanan enflasyonla işçinin mutfağına yansıyan enflasyon arasında büyük dengesizlik vardır.

Asgari ücret halen açlık sınırının altındadır. Bu ücretle işçi ve ailesi hangi zorunlu ihtiyacını karşılayabilecektir. Bir bütün olarak gelir politikası gözden geçirilmelidir. Komisyonun yapacağı çalışmalar sonrası asgari ücretin işçinin ve toplumun beklentilerine uygun olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Peki, asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamları nasıl olacak?

13 bin 414 Türk Lirası

11 bin 402 TL

Zam Oranı Net Asgari Ücret Brüt Asgari Ücret Yüzde 35 15 bin 392 18 bin 109 Yüzde 40 15 bin 962 18 bin 779 Yüzde 45 16 bin 532 19 bin 450 Yüzde 50 17 bin 103 20 bin 121 Yüzde 55 17 bin 673 20 bin 791

yüzde 30

17 bin 438 TL

14 bin 882 TL

yüzde 35

18 bin 109 TL

15 bin 392 TL

Yüzde 40

18 bin 779 TL

15 bin 962 TL

yüzde 45

19 bin 450 TL

16 bin 532 TL

yüzde 50

20 bin 121 TL

17 bin 103 TL

yüzde 55

20 bin 791 TL

17 bin 673 TL

Asgari Ücret Komisyonu'nun ikinci toplantısı 18 Aralık'ta Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapıldı. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar toplantısı sonrası yaptığı açıklamada rakam telaffuz etmedi. Komisyonun bir karara henüz varmadığını, görüşmelerin süratle devam edeceğini, kısa zaman içinde karara varacaklarını söyleyen Ağar, bu hafta içinde tekrar bir araya geleceklerini ekledi.Asgari ücret şu anda brüt(TL), vergiler ve kesintiler düştüğünde ise netolarak uygulanıyor.Asgari ücrete 2024 yılı içinzam gelmesi durumunda brüt, netolacak.Zammınoranında gerçekleşmesi halinde brüt asgari ücret'ye yükselecek, net olarak iseolacak.zam gelmesi durumunda ise brüt asgari ücretolacak, işçinin cebine isegirecek.Yapılacak zammın'i bulması durumunda brüt asgari ücretolacak, net asgari ücret ise'ye yükselecek.Zammınoranında gerçekleşmesi halinde brüt asgari ücret'ye yükselecek, net olarak iseolacak.Asgari ücretezam gelmesi durumunda brüt, netolacak.