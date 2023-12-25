Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman 2023/2024

2024 asgari ücret zammı için kritik viraja girildi. İşçi, işveren ve hükümet kesiminin yer aldığı asgari ücret tespit komisyonun 3. toplantıyı ne zaman yapacağı merak ediliyor. Yapılan 2. toplantıda bir ücret konuşulmazken, 3. toplantı sonrasında asgari ücret zammında rakamın belli olması bekleniyor. Peki, Asgari ücret 3. toplantı ne zaman, ne kadar olacak? Tespit komisyonu ne zaman toplanacak?ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISI NE ZAMAN?Asgari ücret için son toplantı 18 Aralık tarihinde gerçekleşti. 2. toplantının ardından ise gözler asgari ücret için 3. toplantı tarihine çevrildi.Asgari ücrette 3. toplantının tam günü ve saati henüz duyurulmadı. Fakat toplantının 25-29 Aralık tarihlerinde yani önümüzdeki hafta içinde yapılması bekleniyor.Tarihin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kısa zaman sonra duyurulması bekleniyor.İLK TOPLANTIDAKİ AÇIKLAMALARKomisyon ilk toplantısını geçen hafta gerçekleştirmişti. Toplantının açılışında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "2024 yılı asgari ücretinin çalışanlarımızı korurken, istihdam hedeflerimizi de korumasını sağlayacağız" ifadelerini kullanmıştı.Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol ise "Hem çalışanlar, hem işverenler, hem de devletimiz için kutuplaşmadan uzak bir süreç olmasını istiyoruz. Dengeli bir rakam ve mutabakat ile süreci tamamlamak umudundayız" açıklamasında bulundu.Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar ise:"Hepimiz biliyoruz ki asgari ücret bir koruma ücretidir. Fiyat artışları her alanda devam etmektedir. Alınan tedbirler henüz işçinin mutfağına yansımamıştır. Açıklanan enflasyonla işçinin mutfağına yansıyan enflasyon arasında büyük dengesizlik vardır.Asgari ücret halen açlık sınırının altındadır. Bu ücretle işçi ve ailesi hangi zorunlu ihtiyacını karşılayabilecektir. Bir bütün olarak gelir politikası gözden geçirilmelidir. Komisyonun yapacağı çalışmalar sonrası asgari ücretin işçinin ve toplumun beklentilerine uygun olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.ASGARİ ÜCRET ZAMMI: NE KADAR OLACAK?
Asgari Ücret Komisyonu'nun ikinci toplantısı 18 Aralık'ta Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapıldı. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar toplantısı sonrası yaptığı açıklamada rakam telaffuz etmedi. Komisyonun bir karara henüz varmadığını, görüşmelerin süratle devam edeceğini, kısa zaman içinde karara varacaklarını söyleyen Ağar, bu hafta içinde tekrar bir araya geleceklerini ekledi.
Peki, asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamları nasıl olacak?
Asgari ücret şu anda brüt 13 bin 414 Türk Lirası
(TL), vergiler ve kesintiler düştüğünde ise net 11 bin 402 TL
olarak uygulanıyor.
|Zam Oranı
|Net Asgari Ücret
|Brüt Asgari Ücret
|Yüzde 35
|15 bin 392
|18 bin 109
|Yüzde 40
|15 bin 962
|18 bin 779
|Yüzde 45
|16 bin 532
|19 bin 450
|Yüzde 50
|17 bin 103
|20 bin 121
|Yüzde 55
|17 bin 673
|20 bin 791
Asgari ücrete 2024 yılı için yüzde 30
zam gelmesi durumunda brüt 17 bin 438 TL
, net 14 bin 882 TL
olacak.
Zammın yüzde 35
oranında gerçekleşmesi halinde brüt asgari ücret 18 bin 109 TL
'ye yükselecek, net olarak ise 15 bin 392 TL
olacak. Yüzde 40
zam gelmesi durumunda ise brüt asgari ücret 18 bin 779 TL
olacak, işçinin cebine ise 15 bin 962 TL
girecek.
Yapılacak zammın yüzde 45
'i bulması durumunda brüt asgari ücret 19 bin 450 TL
olacak, net asgari ücret ise 16 bin 532 TL
'ye yükselecek.
Zammın yüzde 50
oranında gerçekleşmesi halinde brüt asgari ücret 20 bin 121 TL
'ye yükselecek, net olarak ise 17 bin 103 TL
olacak.
Asgari ücrete yüzde 55
zam gelmesi durumunda brüt 20 bin 791 TL
, net 17 bin 673 TL
olacak.
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